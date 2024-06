Sevenleri uğurladı

Kıbrıs Türk fotoğrafçılığının sembol isimlerinden olan ve önceki gün 102 yaşında hayatını kaybeden Mustafa Diana (Mustafa Salih Okay) dün Lefkoşa kabristanlığına defnedildi.

Cenazeye, ailesinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, fotoğrafçı dostları, bazı gazeteciler ve sevenleri katıldı.

Mustafa Diana’nın cenazesi, Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Mustafa Diana kimdir?

Gerçek ismi Mustafa Mehmet Salih Okay olan Mustafa Diana, 20 Ağustos 1922’de Lefkoşa’da doğdu.

18 yaşında İsrail’e giden ve Diana Samuel ve eşinin fotoğraf stüdyosunda çalışmaya başlayan Mustafa Salih Okay, İsrail’de geçirdiği 4 yıl boyunca kendini çok geliştirdi ve ustalaştı.

Dört yıl sonra Kıbrıs’a dönen Mustafa Mehmet Salih Okay, “anne” dediği Diana Samuel ile yakın ilişkisini sürdürdü ve onların da desteğiyle Kıbrıs’ta kendi fotoğraf stüdyolarını açmaya başladı. Artık hem Kıbrıslı Türkler hem de Kıbrıslı Rumlar arasında en tanınmış fotoğrafçılardan biri oldu.

Mustafa Salih Okay, artık tüm adada, Mustafa Diana ya da Foto Diana olarak ün yapacak ve tanınacaktı. İngilizlerin kurduğu Kıbrıs Fotoğrafçılar Birliği’nin 1949 yılında düzenlediği yarışmada Rum, Ermeni ve İngiliz rakiplerini geride bırakan Mustafa Diana, aldığı ödülü ömür boyu sakladı. 1952 yılında Melek Hanım ile evlenen, Mehmet, Koncegül ve Derviş adında çocuklara ve 6 toruna sahip olan Mustafa Diana, 1972’de de ilk renkli fotoğraf laboratuvarına sahip Kıbrıslı Türk fotoğrafçı oldu.



Gazi Çıngı hayatını kaybetti

Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Fazilet Çıngı hayatını kaybetti. Fazilet Çıngı bir süredir Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Bölümünde tedavi görüyordu. Fazilet Çıngı’nın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Gazimağusa Kabristanlığında askeri cenaze töreni ile defnedilecek.