‘Hayatı paylaşmak için engel yok’

Lefkoşa’da "Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok" sloganıyla kortej düzenlendi.

Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Girne, Güneşköy ve İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’ne devam eden gençlerin yer aldığı Dereboyu'ndaki korteje Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da katıldı.

Taçoy, yürüyüş sonrası yaptığı konuşmada, bakanlığının sorumluluğunda bulunan "Engelsiz Bir Yaşam Projesi"nin her zaman için takipçisi olacağını ifade etti. Taçoy, hedeflerinin farklılıkları ortadan kaldırarak, bu bireylerin gelecek kaygılarını en aza indirmek olduğunu vurguladı.

"Engelsiz Yaşam Evi Projesi"nin de öncelikleri arasında bulunduğuna vurgu yapan Taçoy, geçen ocak ayında kendini bilmez bir kişinin Yaşam Evi’ne verdiği zararın yoğun çalışmalar sonucunda telafi edildiği bilgisini verdi.

Taçoy, Vakıflar İdaresi’nin sorumluluğunda bulunan Engelsiz Yaşam Evi’ni de yakın bir tarihte açacaklarını söyledi.

