Güneyde panik var

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Rum makamlarının Amerika Birleşik Devletleri’nden (ABD), Amerikan yaptırımları listesinde yer alan gerçek ve tüzel kişilerle ilgili ilk bilgi paketini aldığını ve önümüzdeki dönemde iki bilgi paketi daha gelmesinin beklendiğini açıkladı.

Alithia gazetesinde “ABD Bizi Bilgiye Boğuyor” başlığıyla yer alan habere göre, dün gerçekleştirilen 13’üncü “Nicosia Economic Congress” çerçevesinde konuşan Hristodulidis, ilk bilgi paketinin hali hazırda Başsavcıya yönlendirildiğini de söyledi.

Açıklamasında, “Stockwatch’da” yayımlanan konuyla ilgili bilgileri teyit eden Hristodulidis, ABD’den ilk bilgileri, ilk bilgi paketini aldıklarını ve ileriki dönemde bunu iki bilgi paketinin daha izleyeceğini ifade etti.

Konuyla ilgili olarak Başsavcıyla konuştuğunu ve Rum Yönetiminin yetkili makamlarının üzerinde çalışmaya başlaması için geçen gün aldıkları bilgilerin kendisine gönderileceğini söylediğini ifade eden Hristodulidis, özellikle ABD ve İngiltere tarafından Kıbrıslı Rumlara uygulanan kısa süre önceki yaptırımların akabinde, Güney Kıbrıs’ın adının ve güvenirliğinin bir iş ve finans merkezi olarak korunmasının özellikle önemli olduğunu düşündüğünü vurguladı.

Hristodulidis, bu hedefin büyük önem taşıyan bir hedef olduğunu da yineledi.

Hristodulidis, konferansa katılanlara hitaben yaptığı konuşmada, bu konuya ciddiyetle yaklaşmalarının, aynı zamanda hiç kimsenin ülkenin adını kirletmesine izin vermemek için ellerinden geleni yapmalarının acil olduğunu da dile getirdi.

800 sayfadan oluşan bilgi

Öte yandan “Stockwatch’ta” yer alan bilgilere dayanarak, Rum makamlarının geçen gün teslim aldığı bilgilerin 800 sayfadan oluşan büyük bir portföy olduğunu ifade eden gazete, söz konusu bilgilerin, Amerikalıların ve İngilizlerin listesinde yer alan Aliser Usmanov isimli Rus oligarkın faaliyetlerine karıştığı görülen Güney Kıbrıs’taki avukatlık büroları ile denetim büroları dikkate alınarak hazırlandığına işaret etti.

Gazete, ABD’nin yaptırımlar listesinde, geçen nisan ayından bu yana Rum makamlarının da bilgisi dahilinde olduğu üzere “Christodoulos G. Vassiliades & Co. LLC’nin” bulunduğunu da ekledi.

