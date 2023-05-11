Para yağacak

Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümeti, “Halka hizmet yolunda bir yıl” ismiyle basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Ünal Üstel, toplantıda yaptığı konuşmada, hükümetin bir yılını değerlendirdi, hedefleriyle ilgili bilgi verdi ve soruları yanıtladı.

Basın toplantısına, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, bazı bakanlar, hükümete üye siyasi partilerin milletvekilleri ve belediye başkanları da katıldı.

Üstel, hükümetin bir yılda yaklaşık 65 yasayı Meclis’ten geçirdiğini, bunların yanında 80’e yakın yasayı Meclis gündemine taşıdığını belirtti.

İlk evim kredisi

Hükümetin hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Üstel, hane gelirleri 85 bin TL’yi aşmayan ve ilk defa konut sahibi olacak gençlere, bir milyon 200 bin TL’ye kadar aylık yüzde bir faizli, 10 yıl vadeli “ilk evim kredisi” vermeye başlayacaklarını kaydetti.

Üretimde sigorta prim desteği yeniden verilecek

Tarım, hayvancılık, ormancılık, arıcılık, balıkçılık ve imalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren kendisi dahil 10 kişiye kadar çalışanı olan işletmelere, 2023 yılı sonuna kadar sigorta prim desteğini yeniden başlatacaklarını dile getiren Üstel, “Bu destekten 7 bini aşkın insan faydalanacak” dedi.

Kredi imkanı

Üstel, 150 bin TL’lik düşük faizli küçük esnaf, tarım ve hayvancılık kredilerini vermeye başlayacaklarını da söyledi.

Üstel, depreme dayanıklı olmadığı için, yıkılıp yeniden yapılması gereken konutlara yönelik de bir milyon 200 bin TL’ye kadar, aylık yüzde bir faizli ve 10 yıl vadeli “depreme karşı dayanıklı evler kredisi” vereceklerini ifade etti.

Engelli istihdamı ve sosyal yardımlar

Üstel, hükümetin bu yıl sonuna kadar 50 engelli kişiyi devlette istihdam edeceğini belirtti.

Başbakan Ünal Üstel, hükümette oldukları bir yıl içerisinde sosyal yardım ve cemile yardımı maaşlarına toplamda 8 bin TL, engellilere toplamda 4 bin TL ek katkı sağladıklarını, sosyal yardım ve cemile maaşlarına uygulanan hayat pahalılığını yılda ikiye çıkardıklarını söyledi.

Üstel, bu uygulama ile sosyal yardım ve cemile maaşı alan vatandaşların maaşlarına yüzde 100’e varan artış sağlanmış olduğunu belirtti.

Hastaneler

Yıl içerisinde sağlık alanında atılan adımları da açıklayan Başbakan, hastanelere ilişkin şu bilgileri verdi:

“Türkiye Cumhuriyeti ile imzaladığımız son protokolle Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi'nin temelinin atılması, Girne Hastanesi’nin iç donanımlarının tamamlanması, Güzelyurt Hastanesi'nin tamamlanması ve Pamuklu’ya yeni bir sağlık merkezi yapımı için kaynak sağladık. Çağdaş ülkelerde olduğu gibi Çocuk Acil Servisi'ni hayata geçirdik.”

Üstel, 2016 yılında yangından zarar gören ve tam 7 yıldır kapalı olan Devlet Laboratuvarını yenileme çalışmalarını başlattıklarını kaydederek, Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’nin yatak kapasitesini yüzde 50 oranında artırdıklarını hatırlattı.

Depreme karşı risk analiz testleri yapıldı

Üstel, depremin ardından Başbakanlık bünyesinde kurulan deprem denetim komitesi aracılığıyla tarihte bir ilke imza atarak tüm okul ve kamu binalarının depreme karşı risk analiz testlerinin sivil toplum kuruluşlarının desteği ile yapılmaya başlandığını, ileriki aşamada riskli binaların iyileştirme ve yenileme adımlarını atacaklarını bildirdi.

Asgari ücretten vergi alınmasını durdurduk

Üstel, sosyal yardım ve cemile yardımı maaşlarına toplamda 8 bin TL, engellilere toplamda 4 bin TL ek katkı sağlandığını kaydetti. Bu kişilere yılda bir kez uygulanan hayat pahalılığının ikiye çıkarılmasıyla da birlikte, sosyal yardım ve vatandaşlarının maaşlarına yüzde 100’e varan artışlar yapıldığını belirtti.

Üstel, söz verdikleri gibi asgari ücretten vergi alınmasını durduklarını da söyledi.



Kamu çalışanlarına artış

Kamu çalışanlarının alım gücünü kaybetmemesi için “imkanların da ötesinde” artışlar yaptıklarını ifade eden Üstel, son bir yıl içinde bu çalışanlara yüzde 94.51’lik artış yapıldığını, vergi matrahlarında iyileştirmeye gidildiğini, 47/2010 sayılı yasa kapsamındaki çalışanlara yüzde 6’lık brüt artış yaptıklarını dile getirdi.

Antik Limanı yenileme projesi

Başbakan Üstel, hükümetin yıllardır bekleyen Antik Liman Yenileme ve Renovasyon Projesini başlattığını ve çok kısa bir sürede bitireceklerini aktardı.

Ulaştırma ve bayındırlık alanlarında atılan adımları da paylaşan Üstel, tamamlanmayan yol projelerine kaynak bularak tek tek tamamladıklarını vurguladı.



Yerel reform

“Yıllardır konuşulan, ancak bir türlü başarılmayan yerel yönetimler reformunu biz hayata geçirdik” diyen Üstel, bu sayede belediyelerin kapanmadığını, birleştirildiğini ve finansal açıdan kendi ayakları üzerinde durabilecek belediyeler yaratıldığını kaydetti.

Yüzde 20 kar payı dağıttık

Bu kapsamda, on binlerce çalışanın sigorta primlerine destek sağladıklarını ve İhtiyat Sandığı iştirakçilerinin tümüne yüzde 20 kâr payı dağıttıklarını söyleyen Üstel, Sosyal Sigortalarda Optik Provizyon Sisteminin devreye sokulduğunu, Akit, Çalışma İzni, İşyeri Tescili, Ön İzin ve Yatay Geçiş başvurularında otomasyon sistemine geçildiğini ifade etti.

Eğitime 9 yeni okul kazandırmayı planlıyoruz

Önümüzdeki yılın son çeyreğinde 9 yeni okulu eğitime kazandırmayı planladıklarını dile getiren Üstel, “Gönüllülerimiz ve yarattığımız ek kaynaklarla kısa, orta ve uzun vadede daha pek çok yeni okul projesini hayata geçirmek en büyük hedefimizdir” diye konuştu.

Eğitimde sadece okul yapmakla kalmadıklarını belirten Üstel, Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi Yasası’nı hayata geçirdiklerini söyledi.



Hal Yasasını Meclis’ten geçirdik

Hükümetin bu bir yıllık sürede teknoloji, enerji, ekonomi ve sanayi alanlarında da gelişimin önünü açacak yasalara imza attığını dile getiren Üstel, “Halk sağlığını korumak ve ayrıca tarım sektöründeki kayıt dışılığı ve fiyatları kontrol edebilmek için yıllardır konuşulan ama başarılamayan Hal Yasasını Meclisten biz geçirdik.” dedi.

Akaryakıt otomasyon sistemi

Enerji Üst Kurulu Yasası ve Enerji Dairesi Yasasını Meclise gönderdiklerini dile getiren Üstel, çok kısa bir sürede Meclis’ten geçireceklerini, Enerji Verimliliği Yasası ve Elektrikli Araçlar Yasasını hazırlayarak Meclise göndereceklerini belirtti.

Üstel, Akaryakıt Otomasyon Sistemini hayata geçirdiklerini de kaydetti.

Hükümetin enerji vizyonu

Hükümetin enerji vizyonunun açık ve net olduğuna işaret eden Üstel, “Yerel santrallerimizi koruyarak ve güçlendirerek, ülkemize kablo ile elektrik getirilmesini sağlayacağız ve enterkonnekte sisteme bağlanacağız” dedi.

Üstel, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nu (Kıb-Tek) yaşatmaya, geliştirmeye, güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.