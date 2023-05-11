16 maddeden oluşuyor

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu, Engelliler Haftası dolayısıyla devlet ve hükümet yetkililerini ziyaret ederek, 16 maddelik istem paketini sunacak.

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu dün, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Mehmet Ali Tatlıyay Eğitim ve Kültür Salonu’nda Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonuna bağlı dernek başkanlarının katılımıyla basın toplantısı düzenledi.

Yasa gereği devlette 25’e bir oranında engelli istihdamı yapılmasının zorunlu olduğunu dile getiren federasyon başkanı Derviş Yücetürk, bu anlamda ülkeyi yönetenlerin, Meclis de dahil olmak üzere sınıfta kaldıklarını ifade etti.

İktidarın 70 kişiyi mevsimlik işçi adı altında sınavsız-münhal açılmadan işe aldığını, buna karşın tek bir engellinin işe alınmamasını üzgün ve kızgın olarak izlediklerini kaydeden Yücetürk konuyu yakın bir zamanda Anayasa Mahkemesine taşıyacaklarını da belirtti.

Hayır kurumu olarak yapılan piyango, balo vb. faaliyetlerden devletin yüzde 5 KDV aldığını da belirten Yücetürk, “Yani devlet bize değil, biz devlete yardım yapıyoruz” diyerek, hayır kurumları için bütçede ayrılan paranın da deprem vb. çeşitli sebeplerle hayır kurumlarına verilmediğini, bu ve bunun gibi mali sıkıntıları Maliye Bakanı Alişan Şan’la yapacakları görüşmede ele alacaklarını ve sorunları çözeceklerine inandıklarını kaydetti.

Basın toplantısında; Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Refia Arı, Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Melek Çaluda ve Kıbrıs Türk Ortopedikler Derneği Genel Sekreteri Süleyman Sürer de birer konuşma yaptı.

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu, Engelliler Haftası dolayısıyla devlet ve hükümet yetkililerini ziyaret ederek, 16 maddelik istem paketini sunacak.

