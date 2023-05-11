Ulaşım alanı genişliyor

Fly Kıbrıs Hava Yolları, 14 Haziran’dan itibaren Bodrum ve Ordu’ya da uçmaya başlayacak.

Fly Kıbrıs Hava Yolları’ndan yapılan açıklamaya göre, havayolu şirketi, Haziran ayında iki yeni tarifeli uçuş daha başlatacak.

Nisan ayında ilk uçuşunu yapan KKTC’nin yerli havayolu Fly Kıbrıs Hava Yolları, İstanbul, İzmir ve Ankara seferlerinin yanı sıra, 14 Haziran tarihinden itibaren Bodrum ve Ordu’ya haftada iki gün karşılıklı tarifeli seferler düzenleyecek. Bodrum seferleri 27 Eylül’e, Ordu seferleri ise 29 Kasım’a kadar sürecek.

Fly Khy’nin üç kurucu ortağından biri olan Rauf Denktaş, yeni destinasyonları duyurduğu açıklamasında, operasyonu giderek geliştirmeyi hedeflediklerini ve ikinci bir uçağı devreye koymak için planlamalar yaptıklarını belirtti.

Fly Kıbrıs’ın elektronik ortamda biletlerinin satışında ciddi bir entegrasyon süreci yaşadıklarını ifade eden Denktaş, “Bu süreç tamamlandıktan sonra daha randımanlı hizmet verilebilecek. Bir de sitemizin yenilenmesi süreci var. Birkaç gün içinde testleri bitmiş olacak ve yeni sistem aktif duruma gelecek. Yeni sistemde uçuş olmayan günleri seçemeyeceksiniz. Dolayısıyla uçuş tarifelerimizin olduğu günlere daha kolay ulaşacaksınız” ifadelerini kullandı.

