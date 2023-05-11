Kafatası çatladı

Güzelyurt - Lefkoşa anayolunda trafik kontrolü yapan polis memurunu darp ettikten sonra kaçan ancak kısa süre sonra Lefkoşa’da yakalanan Cemal Resan yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada, zanlının kontrol için araca giren polis memurunu 100 metre sürükledikten sonra araçtan ittiği belirtildi.

Araçtan düşen polisin kafatasında çatlak oluştuğu açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, 4 Mayıs 2023 tarihinde saat 22.30 sıralarında, Güzelyurt - Lefkoşa ana yolunda, Mevlevi Çemberi’nde trafik kontrolü için durdurulan zanlının şüpheli davranışta bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının arama için araca girmeye çalışan polis memurunu 100 metre sürükledikten sonra hareket halindeki araçtan attığını söyledi.

Soruşturma memuru, araçtan düşen polisin kafatasının çatladığını, ayrıca cep telefonunun da yere düşerek hasara uğradığını belirtti. Polis, zanlının olay yerinden aracıyla kaçtığını ancak kısa sürede Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını açıkladı.

Polis, zanlının Lefkoşa’daki evinde yapılan aramada hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde kalıntısı bulunduğunu belirtti.

Zanlı hakkında, “Polisi darp, görevinden men, uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarından başlatılan soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, 8 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

