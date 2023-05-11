Yargı ileride

Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde arkadaşlarının evinde misafir olarak bulunan 23 yaşındaki Sudanlı öğrenci Mohamed Salah Dusougi Muhamedkhir’in aniden fenalaşarak ölümünün ardından tutuklanan Fulya Cihan Tamer ve Hasan Awad Hasan Elawad hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olayı yeniden aktaran polis, 3 Mayıs 2023 tarihinde saat 14.00 sıralarında Küçük Kaymaklı bölgesinde bulunan bir apartmanın ikinci katında yer alan daire içerisinde misafir olarak kalmakta olan Mohamed Salah Dusougi Muhamedkhir’in aniden rahatsızlanarak, ambulansla hastaneye kaldırılacağı zaman acil servisi ekibinin tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdiğini söyledi.

Polis, aynı gün olay mahallinin ziyaret edildiğini, Muhamedkhir’in kaldığı odada Fulya Cihan Tamer, Sevda Bektaş, Hasan Awad Hasan Elawad, Mohamed Hussein Mohamed Abdullah ve Ayman Kamal Sayed Ahmed'in tespit edildiğini söyledi.

Polis, oda içerisinde yapılan inceleme sırasında ilaç ve eczacılık yasasına aykırı olan bir adet Alyse hap bulunduğunu belirtti.

Polis, aynı gün 5 zanlının soruşturma amaçlı tutuklandığını söyledi. Polis, Fulya Cihan Tamer’in tutuklandıktan sonra hücreye yerleştirmek için üzerinde yapılan aramada vajinasına soktuğu ilaç ve eczacılık yasasına aykırı olan toplam 60 adet Rivoclon marka hap bulunduğunu anlattı.

Polis, zanlıların 3 Mayıs’tan beri tutuklu olduklarını, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, üniversite öğrencisi olan zanlıların tutuksuz yargılanmalarına emir verdi. Mahkeme, Fulya Cihan Tamer’in 10 bin nakit teminat yatırmasına ve 2 kefilin 150’er bin TL imzalamasına karar verdi. Hasan Awad Hasan Elawad ise 30 bin TL nakit teminat yatırması şartıyla yargılanıncaya kadar serbest kaldı.