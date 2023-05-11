Nijeryalı zanlı satıcı çıktı

Hüseyin ÇİÇEK

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, Gazimağusa’da 3 ayrı eve baskın düzenledi. Operasyonda toplam 35 gram hintkeneviri, uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan Nijerya uyruklu Ebuka David Emunna, Türkmenistan uyruklu Babacan Hudayberoliyev ve Özcan Hangün dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlıları teker teker duruşmaya çıkararak, tutukluluk talep etti.

Olguları aktaran polis, 9 Mayıs 2023 tarihinde Nijerya uyruklu Ebuka David Emunna’nın uyuşturucu satışı yaptığına dair bilgi aldıklarını ve evine baskın düzenlediklerini söyledi. Polis, zanlının boynunda asılı bulunan çantada satışa hazır halde 21 ayrı kağıda sarılı 20 gram hintkeneviri ele geçirdiklerini açıkladı.

Hangün uyuşturucuyu camdan attı

Polis, aynı gün Özcan Hangün isimli zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi alarak, harekete geçtiklerini açıkladı.

Polis, ikametgahına gidilen zanlının ekipleri görünce elinde poşete sarılı olarak tuttuğu 15 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi camdan attığını açıkladı. Polis, konu uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını bildirdi.

Yurt odasına baskın yapıldı

Polis memuru, Türkmenistan uyruklu Babacan Hudayberoliyev isimli zanlının kaldığı yurt odasında yaptıkları aramada ise bir adet uyuşturuculu sigara ile bir adet MDMA türü uyuşturuculu hap ele geçirdiklerini açıkladı.

Farklı saatlerde gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonla tutuklanan 3 zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis memuru, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini, zanlıların bağlantılarının araştırılacağını ifade ederek, tüm zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.