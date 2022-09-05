Kriz bahane

Suna ERDEN

Hayat pahalılığı, zamlar, ekonomik kriz ve değişik kesimlerden yükselen ‘fakirleşme’ söylemlerine karşın lüks araç satışları artarak devam ediyor. Trafik Dairesi tarafından hazırlanan istatistiki verilere göre; son 3 yılda sıfır kilometre araç satışında artışlar meydana geldi. Yılın ilk 6 ayında en çok satılan salon araç Mercedes olurken, ikinci sırada BMW yer aldı.

2022 yılı Ocak-Haziran aylarını kapsayan 6 aylık dönemde 830 adet sıfır kilometre araç satışı gerçekleşirken, ikinci el satış oranı 3 bin 205 oldu.

2021 yılının ilk altın ayında ise 3 bin 708 adet ikinci el araç satılırken, 536 adet sıfır kilometre araç alıcı buldu.

2020 yılına bakıldığında ise 605 adet sıfır kilometre, 4 bin 927 adet de ikinci el araç satışı gerçekleşti.

Mercedes ilk sırada

2022’de satılan 830 aracın 70 adeti Mercedes, 64 adeti de BMV marka araçlardan oluştu.

Ford marka 14 adet, Fiat marka 18 adet araç satılırken, 16 adet de Land Rover araç alıcı buldu. 42 adet Toyota marka araç satılırken, 830 aracın olduğu listenin geri kalanı ticari araçlar, traktörler, motosikletler ve ATV’lerden oluştu.

2022 yılı satış oranları (ilk 6 ay)

Sıfır kilometre: 830

İkinci el: 3 bin 205

2021 satış oranları (ilk 6 ay)

Sıfır kilometre: 536

İkinci el: 3 bin 708

2020 yılı satış oranları (ilk 6 ay)

Sıfır kilometre: 605

İkinci el: 4 bin 927