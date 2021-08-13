Hayırsız damat

İngiltere’den Kuzey Kıbrıs’a kayınvalidesi adına uyuşturucu gönderilmesini sağlayan Francesco Fanizzi dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının ülkede turist vizesiyle kaldığı belirtilerek, tutuklu yargı talep edildi.

Duruşmada olguları aktaran polis, 4 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.30 sıralarında Lefkoşa Paket Postanesinden alınan bilgide İngiltere’den zanlının kayınvalidesi olan P.K. adına gönderilen kargo paketinde görevli memurlar tarafından yapılan kontrolde içerisinde bir miktar uyuşturucu madde tespit edildiğinin öğrenildiğini söyledi. Polis, Lefkoşa Paket Postanesine gidildiğini, P.K’nin yanında pakette yapılan kontrolde içerisinde dört adet paket içerisinde 24 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edilerek emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Polis, daha sonra P.K.’nin evinde yapılan aramada Francesco Fanizzi’nin yatak odasında 2 buçuk gram uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını aktardı. Polis, yapılan soruşturmalarda İngiltere’den gönderilen uyuşturucu maddelerin de zanlıya ait olduğunun tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının 6 gündür tutuklu olduğunu, soruşturmanın tamamlandığını ve yasal statüsü olmadığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti. Mahkeme zanlının tutuklu yargılanmasına, bu amaçla bir ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.