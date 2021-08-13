Ses kaydı da var

Nijerya’dan Ercan Havaalanı’na gönderilen 3 kilo 500 gram uyuşturucuyla ilgili soruşturma devam ediyor. Paketlerin alıcısı olarak görülen Augustine Obiankonwa, uyuşturucuyu sipariş eden Macdonald Chikaire Obi ve suçla bağlantılı Wisdom Onu Ugorji dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada Obiankonwa ile Obi’nin hem Nijerya’dan uyuşturucuyu gönderen kişiyle hem de kendi aralarında hintkeneviriyle ilgili yaptıkları yazışmaların tespit edildiği açıklandı. Mesajların yanı sıra uyuşturucuyla ilgili konuları içeren ses kaydı da ele geçirildiği açıklandı.

Soruşturma sürüyor

Soruşturmayı yapan polis, 2 Ağustos 2021 tarihinde Uchechukwu Augustine Obiankonwa’nın adına Ercan Havaalanı Kargo bölümüne gelen 7 paketin şüpheli görülmesi üzerine gümrük memurlarının Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bilgi verdiğini söyledi.

Polis, Narkotik ekibi tarafından şüpheli paketlerde yapılan kontrolde 3 kilo 500 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edildiğini ifade etti.

Obiankonwa’nın tutuklandığını kaydeden polis, ifadesinde paketi aldıktan sonra internet üzerinden daha önceden görüşerek anlaştığı Macdonald Chikaire Obi’ye Gazimağusa’da vereceğinin itiraf ettiğini aktardı.

Polis, Gazimağusa’ya gidildiğini, uyuşturucu maddeleri almak için araçtan aşağıya inen Macdonald Chıkaıre Obi’nin ve araç sürücüsü olan Wisdom Onu Ugorjı’nin tutuklandığını belirtti. Polis, akabinde Obi’nin üzerinde ve tutmakta olduğu karton çanta içerisinde yapılan kontrolde foil kâğıdına sarılı yaklaşık 2 gram ağırlığında uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Aranan biri var

Polis memuru, zanlıların mahkemeye çıkarıldığını, haklarında toplam 10 gün tutukluluk emri alındığını belirterek, bu süre içerisinde telefon yazışmalarının incelendiğini ifade etti. Polis, yapılan incelemede Obiankonwa ile Obi’nin hem Nijerya’dan uyuşturucuyu gönderen kişiyle hem de kendi aralarında hintkeneviriyle ilgili yaptıkları yazışmalar ve fotoğraf tespit edildiğini açıkladı. Polis, mesajların yanı sıra uyuşturucuyla ilgili konuları içeren ses kaydı da ele geçirildiğini söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini ve aranan bir kişinin olduğunu belirten polis, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme zanlılar hakkında talep edilen süreyi onayladı.



