Hayırsız yeğen

Gazimağusa’da akrabasının soğuk hava deposundan 90 bin TL para çaldığı öne sürülen Rahmi Sarı ile suç ortağı olduğu belirtilen Talha Çalışkan şikayet üzerine tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada aktarılan bilgilere göre; akrabası Y.S.’nin ofisinin çekmecesinde para olduğunu bilen Rahmi Sarı, planı kurdu. Y.S.’nin yanında çalışan Talha Çalışkan’ı ikna eden Sarı, 12 Temmuz gecesi harekete geçti. Sarı ile Çalışkan, deposunun kapısını zorlayarak içeri girdi ve çekmeceyi tornavidayla açarak 90 bin lirayı çaldı.

Çalınan paranın 70 bin TL’sinin Rahmi Sarı’ya ait evi çevreleyen çitlerin altında bulunduğu açıklandı.

20 bin kayıp

Soruşturmayı yapan polis memuru Mehmet Keleş, Talha Çalışkan ile Rahmi Sarı’nın, 12 Temmuz saat 22.30 sıralarında işletmeciliğini Y.S.’nin yaptığı soğuk hava deposunun kapısını zorlayarak açtıklarını ve işletmenin ofis kısmına girdiklerini anlattı.

Polis, Talha Çalışkan’ın, ofiste bulunan çekmecenin kilidini tornavida ile açtığını ve zanlıların 90 bin TL nakit parayı çaldıklarını açıkladı.

Yürütülen soruşturma neticesinde Talha Çalışkan’ın suçunu itiraf ettiğini ve tornavidanın zanlının evinde bulunduğunu aktaran polis, çalınan paranın 70 bin TL’lik kısmının, Rahmi Sarı’nın evini çevreleyen çitlerin altında bir poşet içerisinde bulunduğunu bildirdi.

Soruşturmanın yeni başladığını belirten polis, mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlıların, 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

