Hayvancılar tepkili

Bakanlar Kurulu, donmuş kemiksiz kuzu eti ve donmuş paketlenmiş kıyma ithalatına izin verdi. İthal ete izin verilmesinin ardından duruma tepki gösteren Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği canlı hayvan fiyatlarına zam yaptı.

Canlı hayvana zam yapılmasıyla kırmızı et fiyatlarının artması beklenirken, yeni bir krizin kapıda olduğu belirtildi.

Toprak Ürünleri Kurumu tarafından ithal edilecek bu ürünlere, vergi muafiyeti uygulanacak.

Resmi Gazete'de yer alan Bakanlar Kurulu kararında şunlar belirtildi:

“Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, et ithalatına ilişkin Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu 27.4.2023 tarihli kararı ile oluşturulan Komitenin et ithaline ilişkin almış olduğu karar çerçevesinde önergeye ekli sunulan Et İthalatı Kriterleri kapsamında Toprak Ürünleri Kurumu tarafından getirilecek olan donmuş kemiksiz kuzu eti ve donmuş kıymaya (paketlerde) her türlü gümrük vergisi, stopaj vergisi, resmi harç, fon ve benzerleri için (GTSF hariç) muafiyet sağlanmasına karar verdi.”

İlk tepki: Canlı hayvana zam

İthal ete izin verilmesinin ardından duruma tepki gösteren Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği canlı hayvan fiyatlarına zam yaptı. Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Bakanlar Kurulu tarafından ithal et izni verilmesinin ardından canlı hayvan fiyatlarına hayat pahalılığının yansıtıldığını açıkladı. Birlik, piyasada et fiyatlarının düşürülmesi amacıyla hükümetle sürdürdüğü çabaya rağmen ithalata izin verilmesinin fiyatlar üzerindeki etkisine dikkat çekti. Birlik, hükümetle yapılan protokole rağmen alınan bu yeni kararın fiyat listesini etkilediğini belirtti.

Yeni fiyatlar şu şekilde belirlendi:

- Kuzu: 300 TL

- Oğlak: 290 TL

- Tosun: 200 TL

- Düve: 180 TL

- İnek: 150 TL

- Besili: 220 TL

- Koyun: 200 TL

- Keçi: 200 TL

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2024, 09:40