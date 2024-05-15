Tercihleri parfüm

Yaşları 19 ile 23 arasında değişen, biri Suriyeli, 3’ü Lübnanlı 4 öğrenci, Demirhan’da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarket’ten bir günde ve iki ayrı seferde 64 bin liralık ürünü kimseye fark ettirmeden çalmayı başardı.

Elde edilen bilgilere göre; 3 Mayıs günü sabah saatlerinde markete giden Salmeh Samir, Adnan Al Joayd, Ramadan Hamiен, Abed Al Ramhan Al Hallak, çoğu kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinden oluşan bir araba dolusu eşyayı kasiyerin bulunmadığı kasanın yanından dışarı çıkardı. Zanlılar aynı günün akşamı yine bir alışveriş arabasını doldurduktan sonra kasiyeri olmayan kasanın yanından gizlice market dışına çıkardı.

Hırsızlık vakası, 7 Mayıs’ta raf düzenleme görevlisinin iki adet boş parfüm kutusunu bulmasıyla ortaya çıktı. Güvenlik kameralarını inceleyen market yetkilileri, zanlıların birçok ürün aldığını ve gizlice dışarı çıkardığını gördü. Olay polise bildirilince aranan şahıs ilan edilen zanlılar önceki gün Lefkoşa’da yakalanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis mahkemede olguları aktardı

Olguları aktaran polis, zanlıların 3 Mayıs 2024 tarihinde farklı saatlerde iki kez müşteri olarak girdikleri Erülkü Süpermarket’te satışa sunulan muhtelif markalardaki 64 bin 500 TL tutarındaki ürünleri çaldıklarını söyledi.

Polis, olayla ilgili şikayetin 7 Mayıs 2024 tarihinde yapıldığını, başlatılan soruşturma kapsamında marketin güvenlik kameralarının incelenerek, zanlıların tespit edildiğini söyledi. Polis, tespit edilen zanlıların 13 Mayıs’ta Lefkoşa’da tutuklandıklarını, kaldıkları evde yapılan aramada çalınan ürünlerden bir kısmının bulunduğunu açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, çalınan ürünlerin büyük bir kısmının henüz bulunamadığını kaydetti. Polis memuru, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.