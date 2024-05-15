‘Önce seni, sonra kendimi’

Bir süredir nişanlı bir kızla ilişki yaşayan Coşkun Namdaroğlu, terk edilmek istenince şiddete ve tehdide başvurdu.

Kız arkadaşına nişanlısından ayrılması için tehdit savurduğu, ayrıca genç kadını darp ettiği ileri sürülen zanlı tutuklanarak dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının kız arkadaşına, ‘Eğer nişanlından ayrılmazsan önce seni sonra da kendimi vuracağım. Eğer benimle birlikte olmazsan senin görüntülerini ve fotoğraflarını ailene atacağım. Ailenden birini öldüreceğim ya da birini bulup gönderip öldürteceğim’ şeklinde mesajlar attığı belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, zanlının kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı C.U.’yu "Eğer nişanlından ayrılmazsan hem seni sonra da kendimi vuracağım” demek suretiyle şiddet tehdidinde bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlının C.U.’yu göğsünden itip yüzüne tokat atarak, darp ettiğini, whatsapp uygulaması üzerinden defalarca ‘Eğer benimle birlikte olmazsan senin görüntülerini ve fotoğraflarını ailene atacağım. Ailenden birini öldüreceğim ya da birini bulup gönderip öldürteceğim’ tarzı mesajlar atarak elektronik haberleşme yasasına aykırı harekette bulunduğunu açıkladı.

Polis, C.U.’nun vermiş olduğu ifadede birçok iddia bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının ise suçlamaları kabul etmediğini ifade etti.

Zanlı ve C.U.’nun cep telefonlarının emare alındığını kaydeden polis, DATA İncelemesi yapılacağını açıkladı.

Polis memuru, soruşturma amaçlı zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.