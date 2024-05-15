Öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

Hüseyin ÇİÇEK

Geçitkale Cumhuriyet Lisesi’nde, ortaokul ikinci sınıf öğrencisi Naim Kusetoğulları’nın, öğretmeni tarafından sınıfta sakız çiğnediği gerekçesiyle ciddi şekilde darp edildiği iddia edildi. İddiayı öğrencinin babası Mehmet Salih Kusetoğulları sosyal medya hesabı üzerinden açıklarken, darp raporunun alındığı ve polisin soruşturma başlattığı ifade edildi.

İddialara göre, H.S. isimli öğretmen, önceki gün sınıfta sakız çiğnediği gerekçesiyle Naim Kusetoğullarına defalarca tokat vurarak darp etti. Aile tarafından hastaneye götürülen öğrenci, darp raporu aldı ve ilgili öğretmen polise şikayet edildi. Polisin soruşturma başlattığı öğrenildi.

Sosyal medyada olaya tepki gösteren birçok vatandaş, “bir disiplinsizlik söz konusu ise uyarılır, disiplin kuruluna verilir, aileyle iletişime geçilir, ancak eğitimde şiddet asla kabul edilemez” yorumlarını yaptı.