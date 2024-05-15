Kantarcılar sokağın korkulu rüyası

Ömer KADİROĞLU

Öğrenci izniyle adada bulunan ve geçmişte birçok suç işlediği halde teminatla serbest bırakılıp ülkeden ihraç edilmeyen 28 yaşındaki Kongolu Jeffbin Ramazani Thriatis, Girne Kantarcılar sokakta ikamet eden vatandaşların korkulu rüyası oldu. Yarı çıplak vaziyette yol ortasında uygunsuz hal ve hareketlerde bulunan ve

önüne çıkanları darp eden Jeffbin, kendisini tutuklamaya gelen polislere de saldırdı. Dün mahkemeye çıkarılan Kongolu öğrencinin, karakola götürülürken, polis aracının arka camını tekmeleyip kırdığı açıklandı. Girne Kaza Mahkemesine çıkarılan Jeffbin hakkında 3 gün tutukluluk emri alındı.

Garip hareketler sergiledi

Girne’de Kantarcılar Sokak’ta önceki akşam hareketli dakikalara yaşandı. Bölgedeki bir apartmanda kalan Jeffbin Ramazani Thriatis, sokağa çıkıp yol ortasında sere serpe uzandı. Yarı çıplak vaziyette bağıran ve çevreye rahatsızlık veren zanlı, çevredekilerin uyarılarına ve bakışlarına aldırmadan uzun süre garip hareketler sergiledi. Zanlı, daha sonra aynı bölgede yaşayan 56 yaşındaki adamı darp etti. Darp edilen adamın yardımına zanlının komşuları olan Afrikalı şahıslar yetişti. Zanlının adamı darp etmesini önleyen Afrikalı birkaç kişi, onu olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı.

Yaşanan olay Kantarcılar Sokak sakinlerini çileden çıkarırken, polise haber verildi.

Olay yerine gelen ve güçlükle zapt edilen zanlı tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis aracının camını kırdı

Mahkemede detayları aktaran polis, zanlının 13 Mayıs 2024 tarihinde saat18.30 sıralarında ikamet ettiği Kantarcılar Sokakta yol içerisinde uygunsuz hal ve hareketlerde bulunarak, çevreye rahatsızlık verdiğini söyledi. Polis, zanlının daha sonra orada bulunan F.R.’yi (E-56) darp ettiğini açıkladı.

Zanlının makul güç kullanılarak tutuklandığını kaydeden soruşturma memuru, polis aracına konulduğunda arka cama ayaklarıyla vurarak kırdığını ve zarara uğrattığını söyledi.

Polis memuru, zanlının Girne Amerikan Üniversitesi’nde öğrenci olduğunu 30 Ekim 2024 yılına kadar ülkede öğrenci izninin olduğunu ve benzeri meselelerden askıda dosyalarının olduğunu mahkemeye aktardı.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, alınacak ifadeler, incelenecek görüntüler olduğunu belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını mahkemeden talep etti. Mahkeme talebi onayladı.