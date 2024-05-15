Cep telefonu incelemede

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir üniversitenin kampüsü içerisinde bulunan öğrenci yurdunun penceresinden dışarı bakan 21 yaşındaki kız öğrenciyi gören S.Y.’nin (E-52) cinsel organına dokunarak, uygunsuz hareketler sergilediği iddia edildi.

Kız öğrenci tarafından cep telefonuyla kayda alınan uygunsuz tavırlar polis tarafından incelemeye alınırken, cinsel taciz suçundan tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının ifadesinde üzerine dökülen cici bebe bisküvi kırıntılarını temizlediğini söyleyerek, savunma yaptığı öğrenildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, 13 Mayıs 2024 tarihinde saat 15.45 sıralarında bir üniversitenin kampüsü içerisinde bulunan yurdun yakınına park eden zanlının, pencereden dışarıya bakmakta olan B.Y.'yi görüp giymekte olduğu eşofmanın üzerinden erkeklik organını okşayıp cinsel tacizde bulunduğunu söyledi.

Polis, o anlara dair çekilen video görüntüsü olduğunu ve şikayetçinin telefonunun bu videonun alınması için DATA inceleme uzmanına gönderildiğini anlattı.

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, davaları görüşülünceye kadar uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırması iki kefilin 300 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.