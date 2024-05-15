Yanına çakı aldığını itiraf etti

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde bulunan Berlin Bar’ın güvenlik görevlilerini bıçaklayan üniversite öğrencisi Enes Karasakal dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Hakkında adam öldürmeye teşebbüs suçu başta olmak üzere 8 ayrı ağır suçlamadan soruşturma yürütülen zanlının ifadesi açıklandı.

Kız arkadaşıyla bara eğlenmeye giden zanlının, “Berlin Bar olaylı bir mekan, Ne olur ne olmaz diye yanıma çakı aldım” dediği belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, olayın 11 Mayıs 2024 tarihinde saat 03.00 sıralarında Berlin Bar önünde meydana geldiğini anımsattı. Polis, olay esnasında183 promil alkollü olan zanlının kendisini dışarıya çıkardıkları gerekçesiyle yanında bulundurduğu çakıyı mekanın güvenlik görevlisi K.P.’nin sol göğüs kafesi kısmına soktuğunu ve 2 santim genişliğinde kesi oluşmasına neden olduğunu söyledi. Polis,

Polis, zanlının elindeki çakıyı diğer güvenlik görevlisi Y.U.’nun sol omuzuna doğru sallayıp 7 santim genişliğinde ve 2 santim derinliğinde kesik oluşmasına sebebiyet vererek yaraladığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlının olay yerinde suçüstü tutuklandığını, kullandığı çakının emare olarak alındığını belirtti.

Akıl sağlığı kontrol edilecek

Olayda yaralanan Y.U.’nun taburcu edildiğini ancak K.P.’nin tedavisinin devam ettiğini kaydeden polis, zanlının ifadesinde Berlin Bar isimli mekanın olaylı bir yer olduğunu, oraya giderken ne olur ne olmaz diyerek, yanına çakı aldığını söylediğini açıkladı. Polis, hem zanlıdan hem de yaralılardan analiz için kan örnekleri alındığını belirtti.

Polis, emare alınan çakı ve zanlının kıyafetlerinin de inceleneceğini söyledi.

Polis memuru, zanlının ceza-i ehliyetinin olup olmadığının tespiti için Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden 16 Mayıs tarihi için randevu aldıklarını kaydetti.

Polis memuru, soruşturma kapsamında alınması gereken birçok ifade ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 8 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme hakkında “taammüden adam öldürmeye teşebbüs, ağır yaralama, vahim zarar, yaralama, ciddi darp, darp, kanunsuz bıçak taşıma, sarhoşluk” suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.