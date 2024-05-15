Durumu kritik

Abdullah SUİÇMEZ

Eski Girne-Lefkoşa anayolunun Boğazköy mevkiinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Kulanç Astanov ağır yaralandı. Türkmenistan uyruklu Astanov’un durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Salon aracın motosikletin önünü tıkaması sonucu meydana gelen kazada, yaralanan Astanov vücudunda çoklu kırık ve beyin kanaması şüphesiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polisten verilen bilgiye göre; saat 22.40 sıralarında meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, salon araç sürücüsü Hüseyin Boylu soruşturma amaçlı tutuklandı.



