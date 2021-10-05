Şikayetçi sayısı arttı

Lefkoşa’da evine temizliğe gittikleri bir kadının iki yüzüğünü ve çocuğuna ait kalem cüzdanını çalan

Sabina Akmyrodova ile suçla bağlantılı tutuklanan eşi Reyim Akmyradov hakkındaki şikayet arttı.

Ayşe Yeltekin isimli şahsın da evine temizliğe giden Sabina Akmyrodova’dan şikayetçi olduğu belirtildi.

İki zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarılırken, duruşmada iddialar aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, Lefkoşa'da Özlem Bendaşan'ın evine temizliğe giden zanlıların çocuk odasından kalem cüzdanını, ev sahibine ait bir adet pırlanta ve bir adet nikah yüzüğünü ve 250 TL para sirkat ettiklerini söyledi. Polis, zanlıların tespit edilerek, tutuklandıklarını, ilk ifadelerinde pırlantayı kuyumcuya sattıkları yönünde sözlü beyanları olduğunu belirtti. Polis, daha sonra Sabina Akmyrodova’nın pırlanta yüzüğü Özlem Bendaşan'a teslim ettiğini söylediğini aktardı.

Zanlıların evinde arama yapıldığını ancak aranan emarelerin tespit edilemediğini aktaran polis, mahkemeye çıkarılarak haklarında toplam 5 gün tutukluluk emri alındığını ifade etti. Polis, bu süre içerisinde Ayşe Yeltekin isimli şahsın da

ziynet eşyalarının eksik olduğu yönünde zanlıların aleyhinde şikayette bulunduğunu belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, yeni iddialar olduğunu belirterek, 7 gün ek süre istedi.

Mahkeme zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.