‘Helal olsun’

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Akdoğan’da yaşamını sürdüren Yakup Sarıca isimli vatandaşın evinin garajından iki adet ev tipi tüp gaz çalındı. Son yapılan zamla birlikte fiyatı 140 liraya çıkan 10 kiloluk ev tipi tüp gazları çalınan Yakup Sarıca, kızmak yerine hakkını helal etti. Sarıcı, tüp gaz çalmaya mecbur kalana değil, onu bu duruma düşürenlere kızılması gerektiğini ifade etti.

Sarıcı “Tüpleri çalan arkadaşım sana hakkım helal ancak seni bu duruma düşürenlere sen hakkını helal eder misin bilmiyorum. Allah büyük, günaydın güzel ülkem” dedi.

Diyalog’a konuşan Yakup Sarıca, garajında bulunan 5 adet gaz tüpün 2 tanesinin çalındığını belirtti ve insanlarımızın düştüğü içler acısı duruma dikkat çekti.

Çok yazık



Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2021, 10:58

Yaptığı açıklamanın tamamen insani olduğunu özellikle belirten Sarıca, şunları söyledi:“Garajıma kadar geliyor, istese 5 tüp gazı çalabilirdi. Sadece 2 tanesini çalıyor, demek ki ihtiyacı kadar almış. İnsanlarımızın düştüğü bu durum için çok üzülüyorum. Ben o 2 tüpün yerine yenisini alabilirim, ancak tüp alamayacak kadar zor durumda olan insanlar varmış, çok yazık.”Sarıca, yetkililerin vatandaşın düştüğü durumdan çıkması için önlem alması gerektiğini de sözlerine ekledi.