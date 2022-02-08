Hem içmiş hem satmış

Suna ERDEN

Lefkoşa’da ihbarla harekete geçen ve bir eve baskın yapan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, Emmanuel Chukwuemeka Agubolam isimli zanlıyı, siyah poşeti pencereden atarken tespit etti. Zanlının huzurunda aranan çantanın içerisinde 12 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Serkan Sakallı, zanlının alınan ihbar üzerine tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu ve satışını yaptığını öğrenildiğini belirtti. Polis, 28 Ocak 2022 tarihinde, zanlının ikamet ettiği adrese gidildiğini ve pencereden siyah bir poşet attığının görüldüğünü belirtti.

Polis, ikametgahda ve zanlının gösterimi ile siyah poşet içinde yaklaşık 12 gram ağırlığında “hintkeneviri” türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare olarak alındığını anlattı. Polis, zanlının evinde ayrıca üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan kraşerin bulunup emare alındığını söyledi. Polis, soruşturma kapsamında zanlının uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri 16 Ocak’ta şuanda aranan bir şahıstan 8 bin 100 TL’ye 25 gram olarak alıp, bir miktarını içtiğini, bir miktarını da 3 bin TL karşılığında sattığının tespit edildiğini belirtti.

Madde analize gönderildi

Polis, zanlının tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddelerin analize gönderildiğini, zanlının serbest kalması halinde aranan şahıs ve emarelere, alınacak ifadelere etki edebileceğini söyleyerek, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.