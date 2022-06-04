Henüz sonuç yok

Suna ERDEN

Lefkoşa-Girne anayolunda Sudan uyruklu 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasının ardından tutuklanan 22 yaşındaki Mohamed Abdalla Mohamed Abuzied hakkındaki soruşturma devam ediyor. Zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarılırken, polis ek tutuklama süresi istedi.

Alkol ve uyuşturucu testi için zanlından alınan kan örneğinin sonucunun beklendiği ifade edildi.

Yaşamını yitirenlerin isimlerinin Marwan Baderelden (E-23) ve Sara Abdulkafır (K-22) olduğu açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, 2 Haziran 2022 tarihinde, saat 00.40 sıralarında Girne-Lefkoşa anayolu boyunca KY 976 plakalı salon aracı Lefkoşa istikametine doğru aşırı süratli bir şekilde seyreden Mohamed Abdalla Mohamed Abuzied’in, kuzey çevre yolu kavşağına yaklaştığında, dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybettiğini anımsattı.

Polis memuru, KY 976 plakalı aracın kontrolsüz bir şekilde savrulup yoldan çıkıp bariyerlere çarptığını belirtti.

Polis, çarpmanın etkisi ile yolun sağına doğru kontrolsüzce savrulan aracın yolun yolun gidiş ve gelişini ayıran beton refüje vurduğunu söyledi.

Polis, kaza sonucu KY 976 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Sara Abdulkafır’in olay yerinde yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Aynı araçta yolcu olarak bulunan Marwan Baderelden’in ağır bir şekilde yaranarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini aktardı. Polis, kazada yaşamını yitiren Marwan Baderelden’in üniversite öğrencisi olduğunu, Sara Abdulkafır’in ise statüsünün araştırılacağını söyledi.

Elawad taburcu edildi

Polis, yine aynı araçta yolcu olarak bulunan Hassan Awad Hassan Elawad’ın (E-22) yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiğini açıkladı.

Polis memuru, araç sürücüsü Mohamed Abdalla Mohamed Abuzıed’in ise sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından tutuklandığını söyledi.

Polis, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini, alkol ve uyuşturucu testi için zanlıdan kan örneğinin sonucunun beklendiğini belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.