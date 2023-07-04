9 gündür kayıp

Abdullah SUİÇMEZ

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana gelen ve 67 yaşındaki Özkan Bişmiş’in ağır yaralanmasına neden olan kazanın ardından kayıplara karışan sürücü henüz yakalanmadı. Polis, üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen 32 yaşındaki sürücü karışan İlyas Hıdır’ın fotoğrafını paylaşarak, arandığını duyurdu.

Polis, Hıdır’ı görenlerin en yakın karakola bildirmesini istedi.

Kaza 24 Haziran 2023 tarihinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Yönetimindeki EY 310 plakalı araç ile dikkatsizce Sanayi Caddesine giriş yapması sonucu o esnada cadde üzerinde kuzey istikametinden güney istikametine doğru seyreden Özkan Bişmiş yönetimindeki JK 167 plakalı aracın sol ön kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce ileriye doğru savrulan JK 167 plakalı araç karşı istikametten gelmekte olan Gökdeniz Tek (21) yönetimindeki GL 405 plakalı aracın ön kısmına çarpıp durdu.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan JK 167 plakalı araç sürücüsü Özkan Bişmiş kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor.



