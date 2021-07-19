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Her bütçeye uygun

Lefkoşa’da kurulan pazar yerinin en ucuz ürünü kilosu 2 buçuk lirayla domates oldu

Her bütçeye uygun
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Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’da kurulan açık pazarda satışa sunulan ürünlerin geçtiğimiz haftaya göre fiyatlarında düşüş gözlemlendi. Kilosu 40 lira olan kiraz dün 25 liraya kadar düşerken,2 buçuk ile 3 buçuk lira arasında değişen fiyatlarla satılan domates, patates, patlıcan gibi sebzeler vatandaşın yüzünü güldürdü. Salatalık fiyatlarında geçtiğimiz haftaya nazaran 2 liralık düşüş olurken, kilosu 10 TL’den tezgahtaki yerini aldı.  Pazara alışverişe gelen vatandaşlar, bazı ürünlerin fiyatının uygun olduğunu ifade etti. Vatandaşlar bazı ürünlerin fiyatının geçtiğimiz haftaya göre düştüğünü ifade ederek, “Salatalık 12 değil 10 liradan satılıyor ancak bu fiyat da pahalı. Daha çok düşmesini bekliyoruz” dedi. Vatandaşlar, pazarın en ucuz ürününün domates olduğunu, yemeklerde, salata da bolca kullanılan bir sebze olduğunu belirtti. Vatandaşlar, “En çok domates aldık. Hem ucuz hem de yemeklerde ve salata da kullanabiliyoruz” dedi. 

Pazar yerinde dün bazı ürünleri fiyatı şöyleydi;

Ürün

Geçen Hafta (04-07-2021)

Dün (11-07-2021)

Salihli Kiraz

40 TL (kilosu)

25 TL (kilosu)

Fasulye

17 TL (kilosu)

15 TL (kilosu)

Patates

4 TL (kilosu)

3.5 TL (kilosu)

Salatalık

12 TL (kilosu)

10 TL (kilosu)

Elma

10 TL (kilosu)

6 TL (kilosu)

Soğan

3 TL (kilosu)

3 TL (kilosu)

Şeftali

20 TL (kilosu)

15 TL (kilosu)

Formoza

10 TL (kilosu)

8 TL (kilosu)

Bamya

25 TL (kilosu)

20 (kilosu)

Domates

5 TL (kilosu)

2.5 TL (kilosu)

Nektarin

20 TL (kilosu)

15 TL (kilosu)

Patlıcan

10 TL (3 Kilo)

3 TL (kilosu)

Sultani Üzüm

15 TL (kilosu)

15 TL (kilosu)

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