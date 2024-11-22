Her konuda yanınızdayız

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti’nin (TC) Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim’i kabul etti.

Açıklamaya göre Meclis Şeref Salonu'nda yer alan kabulde konuşan Büyükelçi Yasin Ekrem Serim, bütçe maratonunun olduğu yoğun bir dönemde kabulü için Öztürkler’e teşekkür ederek, göreve başlaması nedeniyle kendisine ve Divan üyelerine “hayırlı olsun” ziyareti yaptığını belirtti.

Serim, yeni dönemde Kıbrıs Türk halkının ihtiyaç duyduğu yasaların çıkması yönünde dilek ve temennilerini ileterek, Türkiye olarak üzerlerine düşen tüm desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Öztürkler de, Meclis Başkan ve Yardımcılığı ile Divan seçimlerini tamamladıklarını kaydederek, Büyükelçi Serim’i aralarında görmekten memnuniyet duyduklarını belirtti.

Öztürkler, bütçe çalışmalarının pazartesi itibariyle komitede başladığını ve yoğun bir tempoda yedi gün içerisinde Genel Kurul’a sevk edileceğini söyledi.

Dijitalleşme çalışmalarını görüştü

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve Türksat Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay’la, KKTC e-Devlet ve dijitalleşme projeleriyle ilgili çalışmaları ele aldı.

Serim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sayan ve Atalay’ı, büyükelçilikte ağırladığını belirterek, bu projelerin Kıbrıs Türkü’nün yakın zamanda hizmetine sunulmasına yönelik çalışmaları görüştüklerini kaydetti.