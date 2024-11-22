Kilosu 35 liradan satılacak

Ömer KADİROĞLU

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, Türkiye’den 200 ton patates getirilmesiyle ilgili izinlerin alındığını, ilk partinin pazartesi yola çıkacağını söyledi. Uzun; gümrük öncesi 14 liraya alınan patatesin, diğer masraflar eklenince marketlerde en fazla 35 liraya satılacağını ifade etti.

Yerli üretimin yetersiz olması nedeniyle Ukrayna ve Rusya’dan arpa ithal edildiğini de açıklayan Gürsel Uzun, ürün taşıyan geminin bugün Gazimağusa’da olacağını, piyasaya dağıtımın pazartesi başlayacağını söyledi. Uzun, arpa satışının 2022’deki fiyatla devam edeceğini, kurumun 17 milyon dolarlık borcunun 13 milyonunun ödendiğini kaydetti.

Diyalog’a konuşan Gürsel Uzun, TÜK yönetim kurulunun 10 gün önce patates ithal etmek için yetki talebinde bulunduğunu söyledi. Uzun, Tarım Dairesi ve Tarım Bakanlığından 200 ton patates ithal etmek için onay aldıklarını açıkladı.



Türkiye’den gelecek olan patateslerin analizlerinin yapıldığını kaydeden Uzun, “Analiz için Tarım Dairesi’nden bir mühendisi yükleme öncesinde Türkiye’ye gönderdik. Tahmin ederim ki ilk parti olan 100 ton patates yola çıkacaktır” dedi.

Patates ithalini sıkıntılı dönemi atlatmak için yaptıklarını söyleyen Uzun, “Yerli üreticiyi mağdur etmeden bu sıkıntılı dönemi atlatacağız ”şeklinde konuştu.

Uzun açıklamalarına şöyle devam etti:

“Bize ürünün gelişi gümrük öncesi vergiler hariç 14 TL gibi bir rakama mal oluyor. Gümrük masrafları (Genel Tarım Sigortası, stopaj, fiyat istikrar fonu, buzluk maliyetleri, marketçinin karları, kurumun masrafları) girdikten sonra 35 liranın altında satış olacağını ümit ediyorum.

Bu ülke patates ihraç eden bir ülke iken geldiğimiz durum pek de hoş bir durum değildir. Tohumluk patatesi yine Hollanda’dan getiriyoruz. Bu sene rekor düzeyde bir tohumluk getiriyoruz. 650 ton parası ödenmiş tohumluk patates siparişimiz 20 Aralık öncesinde ülkeye gelecektir. Ürünün yüklenmeden önde kontrolünü yapmak üzere adamlarımızı ay sonu Hollanda’ya gönderiyoruz. “

Arpa da ithal ediyoruz

Gelinen noktada arpa da ithal edildiğini kaydeden Uzun, üretimin yeterli olmadığını,

Ukrayna ve Rusya bölgelerinden ülkeye arpa getirildiğini söyledi. Uzun, ürün taşıyan geminin bugün Gazimağusa’da olacağını, piyasaya dağıtımın pazartesi başlayacağını söyledi. Uzun, arpa satışının 2022’deki fiyatla devam edeceğini, kurumun 17 milyon dolarlık borcunun 13 milyonunun ödendiğini kaydetti.

TÜK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun “Biz arpayı Dolar ile alıyoruz ve maliyetleri yüksektir. Her geçen gün aradaki fark artıyor ve devletin sübvanseye ettiği rakam artıyor. Hayvancının üreticinin maliyetlerini aşağıya çekmek için bu politika uygulanıyor” dedi.

Yüklü borçlar ödendi

Uzun, 19 ay önce göreve başladığında arpanın tonunun 330-335 Dolar olduğunu, yapılan pazarlıkla 211-234 dolara indirildiğini söyledi.

Uzun, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Göreve geldiğimizde üç yıldır bütçesi olmayan bir kurum aldık. Kurumun Merkez Bankası’na17 milyon dolar borcu vardı. 13 milyon Dolarını ödedik. Bu rakamı öderken de 83 milyon 670 bin TL de faiz ödedik. Şu anda Merkez Bankası’na olan borcumuz 4 milyon dolar’dır. Diğer yandan 70 milyon TL de Kalkınma Bankası’na borç vardı. Bu rakamın yaklaşık 40 milyonunu ödedik ve bu rakamı öderken 10 milyon 700 bin TL de faiz ödedik. Şu anda Kalkınma Bankasına 28 milyon TL borcumuz kaldı.

Türkiye Toprak Mahsulleri Ofisi’nde 12 milyon 600 bin dolar borç görünüyordu ve konuşup bu borcu da sildirdik.

Tüm bunlara ilave olarak biz göreve geldiğimizden bu yana bir sürü görevler yaptık. Et sıkıntısı olduğu zaman yine görev üstlenerek kasaplar ve marketlerde satılacak şekilde içinde tüm giderleri ile birlikte 375 TL’ye eti sağladık. Aynı durumu şu an patateste de yaşıyoruz.”

TÜK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, kurumun ayakta kalması için ellerinden gelen çabayı göstermeye devam edeceklerini söyledi.