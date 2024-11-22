11 milyon 300 bin TL 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2024 yılında yurt dışı ziyaretleriyle ilgili harcama tutarının 11 milyon 300 bin lira olduğunu açıkladı. Diyalog’ta yer alan haber üzerine cevap hakkını kullanmak istediğini söyleyen Tatar, ziyaret ettiği ülkeleri ve harcama tutarlarını açıklamasına ekledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2024 yılında 3 milyon 900 bin lira olarak öngörülen yurtdışı görev yolluğunun 7 milyon 400 bin lira ek ödenekle 11 milyon 300 bine çıkarıldığını açıkladı.

Tatar şöyle dedi:

“Defalarca New York ve İngiltere ziyaretlerim oldu. Hem zorunlu toplantılar hem de KKTC’yi tanıtmak için pek çok etkinliklere katıldım. Avustralya’yı ziyaret eden ilk KKTC Cumhurbaşkanı olarak anayurtlarından 14 bin kilometre uzaklıktaki vatandaşlarımız ile kucaklaştık, birlikte gözyaşı döktük. İngiltere ziyaretlerimde parlamento da dahil kurum ve kuruluşlarımızla toplantılar yaptım, Türk Okullarını ziyaret ettim Londra ve Manchesterde vatandaşlarımızla buluştum.

Türkiye ziyaretlerim elbette Devlet Başkanı olarak aldığım çok sayıda davetlere katılarak Türkiye Cumhuriyeti ile bağlarımızın güçlenmesine katkı koymuştur. Hiçbir ziyaretim gezme değildi. Hepsi dop dolu. Şimdi Brüksel’deyim.

Türk Devletler Teşkilatı toplantıları Azerbaycan ve Kırgızistan’da, İslam İşbiriği toplantısı Gambiya Afrika’da ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı toplantısı Özbekista’da. Tabi Devlet Başkanı Yaver ve koruma, TAK ve BRT ile en az 5 kişi, gerektiğinde Özel Temsilci ve diğerleri ile bazen 6-7 kişilik heyetlerle gitmek zorunda. Bu ziyaret çalışmalarının maliyeti olabilir ancak KKTC için tanıtım olarak çok önemlidir. Brüksel’de öğrencilerle buluşup Kıbrıs konusundaki son gelişmeleri paylaştım. Sohbet ettik, KKTC’nin tüm öğrencilerimiz için önemli olduğunu tahsillerini tamamladıktan sonra yurtdışında bir süre çalıştıktan sonra ülkelerine geri dönmeleri umudunda olmamız gerektiğini anlattık.”

Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2024, 09:40