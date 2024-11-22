Halk tepki gösterdi

Hüseyin ÇİÇEK

Girne Çarşamba pazarında kilosu 100 liradan satılan patates, Gazimağusa’da da aynı fiyattan alıcı bekledi. Gazimağusa’nın Perşembe Pazarında, patates gibi taze fasulye de kilosu 100 TL’den satılırken, doğal antibiyotik olarak bilinen sarımsağın filesi de 100 TL’den alıcı bekledi. Vatandaşlar, patatesin fahiş fiyatına ateş püskürürken, “bu böyle gitmez” şeklinde konuştu.

Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Patates: 100 TL

Fasulye: 100 TL

Sarımsak: 100 TL

Avokado: 50 TL

Mango: 60 TL

Muz: 60 TL

Sarma: 30-50 TL

Nar: 50 TL

Elma: 45 TL

Mandalin: 35 TL

Waşinton Portakal: 40 TL

Domates: 40 TL

Patlıcan: 40 TL

Kereviz: 50 TL

Brokoli: 50 TL

Lahana: 25 TL

Armut: 80 TL

Kivi: 100 TL

Ananas: 50 TL

Salatalık: 50 TL

Kolokas: 80 TL