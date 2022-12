Her zaman halkın yanında

Ömer KADİROĞLU

Diyalog Gazetesi’nin 10’uncu yayın yılını kutlayan vatandaşlar, halkın yanında, başarılı ve gündemi takip eden bir yayın organı olduğunu belirterek, nice uzun yıllar diledi.

Tarafsız haber ve yorumları ilgiyle okuduklarını belirten vatandaşlar, Diyalog’un ülkenin en güvenilir basın kuruluşu olduğunu dile getirdi.

Ne dediler…?

Özkay Ertayfur

“Diyalog Gazetesi’ni hergün alıp okuyorum. Güncel haberleri doğru ve tarafsız bir şekilde okuyabildiğimiz bir gazetedir. Reşat Akar’ın idaresinde biz okuyuculara doğru ve gerçek haberler ulaştırılıyor ve beğenerek takip ediyorum. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlar, aynı çizgi ve aynı yayıncılık politikası ile nice seneler diliyorum.”

Sedat Reis

“Diyalog Gazetesi’ni hergün alıyorum ve beğenerek takip ediyorum. Kıbrıs’ta doğru haberleri yazan iki gazeteden ilki Diyalog Gazetesi’dir. Diyalog Gazetesi’nin tarafsız bir şekilde doğru haberleri bizlere sunmasından dolayı beğenerek takip ediyorum. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlar, yöneticileri ve çalışanlarına da başarılarının devamını dilerim.”

Hatice Özerlat

“Diyalog Gazetesi’ni yıllardır beğenerek takip ediyorum. Hem televizyonu hem de gazeteyi doğru haberleri tarafsız bir şekilde sundukları için yıllardır hergün okuyor ve seyrediyorum. Esnafın ve halkın sesini en iyi duyuran yayın kuruluşudur. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlar, başarılı yayınlarının aynı çizgide devamını dilerim.”

Ömer Cabacaba

“Diyalog Gazetesi’ni hergün okuyorum. Diyalog Gazetesi halka sahip çıkan bir gazetedir. Gazetenin içeriğini beğeniyorum ve benim için okunacak bir gazetedir. Güncel konuları tarafsız bir şekilde bizlere doğru olarak sunan bir gazetedir. Ben spor haberlerine ilgi duyuyorum. Gazetede daha fazla spor haberinin yer almasını istiyorum. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlar, başarılı yayınlarının devamını dilerim.”

Ayçetin Sayacıoğlu

“Diyalog Gazetesi’ni senelerdir takip ediyorum. Gazetenin okuyucularına haberleri tarafsız bir şekilde doğru olarak sunması nedeniyle tercih ettiğim bir gazetedir. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlar, izlediği çizgide çok daha uzun yıllar yayın hayatına devam etmesini diliyorum.”

Mustafa Yüksekbaş

“Diyalog Gazetesi’ni beğenerek hergün okuyorum. Diyalog Gazetesi ciddi bir gazete ve halkın sıkıntılarını dile getiren bir gazetedir. Diyalog Gazetesi gündemi okuyucularına doğru ve tarafsız bir şekilde sunuyor. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlar, istikrarlı bir şekilde yürüdükleri yolda çizgilerini bozmadan çok uzun yıllar yayın yapmalarını dilerim.”

Bünyamin Yüksekbaş

“Diyalog Gazetesi’ni beğenerek takip ediyorum. Ben gazeteleri objektif ve sübjektif olarak ikiye ayırıyorum. Diyalog Gazetesi’nin özellikle objektif olması bizim için yeterlidir. Diyalog Gazetesi’ni okurken içerisinde gerçekleri tarafsız bir şekilde bizlere sunduğunu görüyoruz. Diyalog Gazetesi ilkeli, seviyeli ve eşit mesafeli yayınlar yapıyor. İzledikleri bu çizgiyi bozmadan uzun süren bir yayın hayatlarının olmasını diler, Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlar, çalışanlarına da başarılarının devamını dilerim.”

Hüseyin Kurt

“Diyalog Gazetesi’ni beğenerek takip ediyorum. Gazetenin yayınlarını tarafsız be doğru haber olarak değerlendirdiğim için yıllardır takip ediyorum. Halkın ve esnafın yanında olan bir gazete olduğunu düşünüyorum. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşında da eski yaşında olduğu gibi tarafsız ve aynı çizgide bir yayın hayatı geçirmesini dilerim.”

Samet Kölgesiz

“Diyalog Gazetesi’ni beğenerek takip ediyorum. Gündemi iyi takip eden ve içerik olarak yoğun olan bir gazetedir. Eskisi gibi gazete okunmamasına rağmen Diyalog Gazetesi’nin okunuyor olması başarılı bir gazete olduğunu gösteriyor. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlar, başarılarının katlanarak devam etmesini temenni ediyorum.”

İbrahim Hacıhaliloğlu

“Diyalog Gazetesi’ni beğenerek takip ediyorum. Özellikle gündemi Diyalog’tan ve Reşat Akar’dan takip ediyorum. Diyalog, ilkeli ve tarafsız yayın politikası izleyen bir gazetedir. Diyalog Gazetesi’nin izlediği çizgide başarılarının artarak devam ettiği nice seneler diler yeni yaşını kutlarım.”

Cuma Köseoğlu

“Diyalog Gazetesi’ni hergün takip ediyorum. Gazete güncel olayları takip eden ve tarafsız ayrıca doğru olarak bizlere sunan bir gazetedir. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlar izledikleri yolda başarılarının devamını dilerim.”

Dursun Karadeniz

“Diyalog Gazetesi’ni takip ediyorum. İçerik olarak beğendiğim bir gazetedir. Diyalog Gazetesi’nde genel olarak siyasi haberleri takip ediyorum. Tarafsız ve doğruları aktaran bir gazetedir. İzledikleri yolda başarılarının devamını diler yeni yaşlarını içtenlikle kutlarım.”

Onur Kunduracı

“Diyalog Gazetesi’ni okuyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti içerisinde en dürüst ve doğruları aktaran tek gazete olduğu için Diyalog Gazetesi’ni hergün alıyorum. Diyalog Gazetesi’nin yanı sıra Diyalog TV’yi de dürüst ve doğru yayınlar yaptığı için takip ediyorum. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlar, Reşat Akar ve çalışanlarına Allah’tan iyilik dilerim.”

Gonca Tombul

Diyalog Gazetesi’ni çok beğeniyorum ve böyle bir gazeteyi bizlere sunan Reşat Akar ve personelini takdir ederim. Gazete kesinlikle okunacak bir gazetedir. Hiç duymadığımız bilmediğimiz konularda bilgi sahibi oluyoruz. Reşat Akar’ın kaleme aldıkları bu toplum için önemli konulardır. Diyalog Gazetesinin yeni yaşını kutlar, böyle bir gazetenin KKTC’de yayın yapması nedeniyle mutluluğumu ifade eder ve hem Reşat Akar’a hem de çalışanlarına başarılarının devamını dilerim.”

Cemal Kaya

“Diyalog Gazetesi’ni internet üzerinden takip ediyorum. Cesur, hakkaniyetli ve gerçek haberleri tarafsız bir şekilde okuyucularına sunan bir gazetedir. İçeriğine baktığımız zaman tam anlamıyla bilgi sahibi olduğumuz bir gazetedir. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlarım. İlgi ile merakla takip ettiğimiz ve edeceğimiz bir gazetedir. İzledikleri çizgide nice seneler dilerim.”

Kemal Semavi

“Diyalog Gazetesi’ni hergün alıyorum ve beğenerek takip ettiğim bir gazete olduğunu söylemek istiyorum. Haber içeriği açısından zengin bir gazetedir. Reşat Akar’ı severek takip eden bir kişiyim ve beğenerek gazetesini de takip ederim. Diyalog Gazetesine uzun yıllar sürecek bir yayın hayatı dilerim. Çalışanlarının da Reşat Akar’ın da yolunun açık olmasını temenni ediyorum.”

Hüseyin Karasu

“Diyalog Gazetesi’ni okuyorum. Gazete gündemi takip etmeye, doğru bilgi almaya, renkli sayfaları ve tarafsızlığı ile istediğimize cevap veren bir yerel gazetedir bu nedenle de beğenerek takip ediyorum. Diyalog Gazetesi’ne başarı dolu yıllar dilerim ve yeni yaşını kutlarım.”

Özhan Güzeloğlu

“Diyalog Gazetesi’ni de Diyalog TV’yi de takip ediyorum. Adada birçok gazete ve televizyon olsa da Diyalog Gazetesi ve Diyalog TV en doğru ve cesaretli yayınlar yapıyor. Ülkedeki yanlış yönetimi ve halkın çektiği sıkıntıları Diyalog Gazetesi cesaretli bir şekilde bunları gündeme getiriyor. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlar, cesaretli davrandıkları için yönetimde bulunan arkadaşları ve çalışanlarını tebrik ediyorum. İnanıyorum ki Diyalog Gazetesi izlediği çizgide devam etmesi ile çok daha güzel yerlere gelecektir.”

Laden Fellahoğlu

“Diyalog Gazetesini takip ediyorum. Ne sağ ne sol düşünmeden gerçeği okuyucularına tarafsız bir şekilde ulaştırıyor. Gerçeği yansıtan bir gazete olduğu için beğenerek takip ediyorum. Diyalog Gazetesi’nin izlediği yolda devam etmesi, her zaman olduğu gibi gerçekleri yansıtmaya devam etmelerini temenni eder, yeni yaşını kutlarım. Her zaman Diyalog Gazetesi’ni okumaya devam edeceğiz.”

Derviş Dizliklioğlu

“Diyalog Gazetesini kurulduğu günden beri takip ediyorum. Gerek gazetede yazanlar gerekse Reşat Akar’ın dile getirdiklerine yerden göğe kadar katılıyorum. Diyalog Gazetesi tarafsız ve hem esnafın hem de halkın sorunlarını dile getiren bir gazetedir. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlar nice uzun soluklu yayınlar dilerim. Tarafsızlığı ve doğru haberciliği bizlere sundukları için Reşat Akar ve ekibini tebrik ederim.”