Cesur kadın

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da öğrenci yurduna misafir olarak giden Oghencefiro Sophia Solomon, eski oda arkadaşının, yatak altında sakladığı cüzdan içerisinden, bin dolar ile 3 bin 400 TL nakit para çaldı. Kısa sürede yakalanan Sophia, suçunu itiraf ederken, “Sadece 600 TL çaldım” dedi. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Salih Fidan Ersan, zanlının, 2 Aralık 2022 tarihinde, saat 10.00 sıralarında, C.G. isimli şahsın odasına kapıyı kart ile açarak girdiğini ve oda içerisinde, yatak altında bulunan cüzdan içerisinden bin dolar ile 3 bin 400 TL para çaldığını açıkladı.

Polis, zanlının, kısa sürede tespit edildiğini ve 600 TL para çaldığını kabul ettiğini belirtti. Polis memuru, çalınan paraların bir kısmının zanlı tasarrufunda bulunduğunu ifade etti. Savcı Ahmet Özlemler’in sorusu üzerine polis, müştekinin, zanlının eski oda arkadaşı olduğunu ve şu an konu suçun işlendiği odada kalmadığını açıkladı. Soruşturmanın sürdüğünü bildiren polis, mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren nöbetçi Yargıç Umut İnan, zanlının, 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

