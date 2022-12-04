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Anket sonucu açıklandı

Kıbrıslı Rumların yüzde 59’u Euro’ya geçişi olumlu buluyor

Anket sonucu açıklandı

   Avrupa Birliği’nin kamuoyu araştırmalarından sorumlu kurumu Eurobarometre’ye göre Kıbrıslı Rumların yüzde 59’u, para birimi olarak Euro’ya olumlu bakıyor.

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   Alithia gazetesi Eurobarometre’nin ilgili araştırmasına yer verirken Kıbrıslı Rumların yüzde 59’nun, Euro’nun ülke için iyi bir şey olduğunu düşündüğünü yazdı.
Habere göre Kıbrıslı  Rumların yüzde 29’u ise olumsuz görüş beyan ederken yüzde 9’u kararsız olduğunu ifade etti.
   Kıbrıslı Rumların yüzde 58’i, "1 ve 2 centin" kaldırılmasından yana görüş ifade ederken yüzde 38’inin bunların kaldırılmasına karşı olduğunu belirttiğini yazan gazete yüzde 9’nun  ise bilmiyorum şeklinde yanıt verdiğini belirtti. 

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