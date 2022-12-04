100 milyar dolarlık yatırım vaadi verdi

‘İkinci Yüzyıla Çağrı’ başlıklı etkinlikte konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ekonomi Vizyon Belgesi’ni açıkladı. İlk etapta 3,5 milyon kişiyi istihdam edeceklerini ve kişi başı geliri 20 bin doların üzerine çıkaracaklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, ilk üç yılda 100 milyar dolarlık yatırım getireceklerini belirtti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'ndeki vizyon toplantısında, Türkiye'yi ekonomik krizden çıkaracak istikrarlı büyüme modelini açıkladı. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Net anlaşılsın istiyorum; Türkiye'yi tek bir kişi değil, liyakate dayalı bir sistem yönetecek.

İktidarımızın ilk 3 yılında, en az 100 milyar dolar doğrudan yatırım gelecek. Ben bu parayı getireceğim. Peki bu yeterli mi? Hayır!

Dünyanın her yerinde bağımsız çok büyük varlık fonları var. İktidarımızın ilk üç yılında, onlardan da en az 75 milyar dolar yatırım alacağız. Ayrıca yeri-yurdu, kaynağı belli, temiz ve sürdürülebilir fonlardan en az 150 milyar dolar yatırım getireceğiz. Özellikle hedefimiz Avrupa'nın ve Uzakdoğu'nun emekli fonları olacak. Norveç ve Singapur gibi…

Peki sadece bu kadar mı? Hayır. Türkiye büyük kaynaklara ve potansiyele sahip bir ülke. Ancak yolsuz yönetim yüzünden halkımız hiçbir şeyden pay alamıyor.

Ama Bay Kemal, çetelerle ve yolsuzluk yapanlarla mücadele etme sözü verdi. Çünkü ben kirli sermayenin adamı olmam! Kirli sermayenin çaldığı 418 milyar doları, borçları olarak deftere yazdım.

1. Güven ortamı ile yatırımı çekeceğiz, 2. Temiz yönetimle halktan çalınanları halka iade edeceğiz. 3. Akılcı yönetimle Türkiye'yi hızla krizden çıkaracağız.

Çok sayıda somut proje üzerinde çalıştık. Birkaçını şimdi anlatacağım. Geri kalanını ise, önümüzdeki günlerde teker teker açıklayacağım. Gelelim başlıca kolonlara;

Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünü artırarak, topyekûn kalkınmayı böyle sağlayacağız.

Bu kalkınmayı gerçekleştirmek için, eğitimde fırsat eşitliğine, üniversitelerimizin bilgi üretmesine, yüksek yetenek inşasına ve bu köklü dönüşümü gerçekleştirecek nitelikli iş gücüne ihtiyacımız var. Bunu hızla hayata geçireceğiz.”