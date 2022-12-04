‘Açız’ diyorlar

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir alışveriş merkezine giden Sulaman Kamara ile Helen Sombo Koroma,bin 500 TL değerinde muhtelif yiyecek ve içecek ürünlerini, sırt çantalarına atarak çaldı. Zanlılar, güvenlik kamera görüntüleri sayesinde kısa sürede tespit edilerek yakalandı. Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Salih Fidan Ersan, zanlıların, 2 Aralık 2022 tarihinde, Gazimağusa’da, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir alışveriş merkezine müşteri olarak gittiklerini ve raflarda bulunan toplam değeri bin 500 TL muhtelif yiyecek ve içecek ürününü sırt çantalarına koyarak, ücret ödemeden alışveriş merkezinden ayrıldıklarını söyledi. Polis, zanlıların güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek, yakalandığını ve haklarında hırsızlık suçundan soruşturma başlatıldığını belirtti. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, alınacak ifadelerin de olduğunu belirtti ve mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren nöbetçi Yargıç Umut İnan, zanlıların, 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.