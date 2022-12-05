ABD, uzun süredir gizli şekilde geliştirilen yeni nesil savaş uçağı B-21 Raider'ı görücüye çıkardı. Stratejik öneme sahip B-21 Raider, dünyanın ilk 6. nesil bombardıman uçağı olarak öne çıkıyor.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), yeni hayalet bombardıman uçağını tanıttı. B-21 Raider adlı uçağın tanıtımı California'da yapıldı.
7 yılda geliştirilen uçak hem konvansiyonel hem de nükleer bombalar taşıyabiliyor. Törende konuşan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, uçağın teknolojik üstünlüğüne dair şunları söyledi:
"50 yıllık gelişim ve düşük görünürlük teknolojisi bu uçakta kullanıldı. Dünyanın en gelişmiş hava savunma sistemleri bile gökyüzünde B-21'i tespit etmekte zorlanacak."
B-21 ABD’nin 30 yıldan fazla bir süre sonra geliştirdiği ilk yeni bombardıman uçağı oldu.
Savaş uçağının gelecekte ABD Hava Kuvvetleri’nin bel kemiğini oluşturması bekleniyor.
Şu an için sadece 6 adet uçağın üretim aşamasında olduğu biliniyor.
Ancak ABD Hava Kuvvetleri en az 100, B-21 Raider satın almayı planlıyor. B-21'ler ABD'nin bir önceki hayalet uçakları olan b-1 ve b-2'lerin yerini alacak.
Uçağın maliyeti konusunda ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak 1 tanesinin yaklaşık 750 milyon dolara mal olması öngörülüyor.
B-21'in ilk uçuşunu ise gelecek yıl yapması bekleniyor.
ABD, uzun süredir gizli şekilde geliştirilen yeni nesil savaş uçağı B-21 Raider'ı görücüye çıkardı. Stratejik öneme sahip B-21 Raider, dünyanın ilk 6. nesil bombardıman uçağı olarak öne çıkıyor.
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