ABD, uzun süredir gizli şekilde geliştirilen yeni nesil savaş uçağı B-21 Raider'ı görücüye çıkardı. Stratejik öneme sahip B-21 Raider, dünyanın ilk 6. nesil bombardıman uçağı olarak öne çıkıyor.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), yeni hayalet bombardıman uçağını tanıttı. B-21 Raider adlı uçağın tanıtımı California'da yapıldı.

7 yılda geliştirilen uçak hem konvansiyonel hem de nükleer bombalar taşıyabiliyor. Törende konuşan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, uçağın teknolojik üstünlüğüne dair şunları söyledi:

"50 yıllık gelişim ve düşük görünürlük teknolojisi bu uçakta kullanıldı. Dünyanın en gelişmiş hava savunma sistemleri bile gökyüzünde B-21'i tespit etmekte zorlanacak."

B-21 ABD’nin 30 yıldan fazla bir süre sonra geliştirdiği ilk yeni bombardıman uçağı oldu.

Savaş uçağının gelecekte ABD Hava Kuvvetleri’nin bel kemiğini oluşturması bekleniyor.

Şu an için sadece 6 adet uçağın üretim aşamasında olduğu biliniyor.

Ancak ABD Hava Kuvvetleri en az 100, B-21 Raider satın almayı planlıyor. B-21'ler ABD'nin bir önceki hayalet uçakları olan b-1 ve b-2'lerin yerini alacak.

Uçağın maliyeti konusunda ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak 1 tanesinin yaklaşık 750 milyon dolara mal olması öngörülüyor.

B-21'in ilk uçuşunu ise gelecek yıl yapması bekleniyor.

