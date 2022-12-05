Liderlere mesaj verdi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Atina’da gerçekleştirilen Avrupa Halk Partisi liderler zirvesi esnasında yaptığı konuşmada “Avrupa Birliğinin (AB) Kıbrıs sorununa daha aktif müdahil olmasının gerekli olduğunu, çünkü Kıbrıs’ın devam eden işgali ve Türkiye’nin tehditlerinin, AB’nin üye devletlerinden biriyle ilgili olduğu gibi, onu hedef aldığını” ileri sürdü.

Anastasiadis’in, konuşması esnasında Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili ilkeli tavrından ötürü Avrupa Halk Partisine teşekkür ettiğini de yazan Alithia gazetesi, Türkiye’nin ileri sürülen son yasadışı eylemleriyle ilgili bilgilendirmede bulunduğunu da aktardı.

Yapılan açıklamaya göre, Anastasiadis’in “Avrupa Halk Partisi üyelerinin, ülke için BM Güvenlik Konseyi kararları yanı sıra AB ilke ve değerlerine dayanacak bir çözüm bulunması amacıyla çalışmaya devam etme konusundaki kararlılıklarından memnuniyet duyduğu” da ifade edildi.

Tiran ve İspanya’ya gidecek

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ilerleyen günlerde yurt dışında yabancı liderlerle önemli temaslarda bulunacağını da yazan gazete, 6 Aralık’ta gerçekleştirilecek olan Avrupa Birliği (AB) ve Batı Balkanlar zirvesi için Arnavutluk’un başkenti Tiran’a gideceğini kaydetti.

Tiran’daki toplantıda, Ukrayna’daki savaşın, enerji ve ekonomi sektörü dâhil olmak üzere Batı Balkanlar açısından meydana getirdiği etkileri hafifletme çabalarıyla ilgili meseleler yanı sıra göçmenlik yönetimi konularıyla ilgili eşgüdüm ve işbirliği, siber güvenlik aynı zamanda hibrit tehditler ve terörle mücadele konularının ele alınacağını kaydeden gazete, bu toplantının ilk kez Batı Balkanlar bölgesindeki bir ülkede gerçekleştirildiğine işaret etti.

Gazete Anastasiadis’in toplantı çerçevesinde, Bosna Hersek başkanlık konseyi başkanı Zeljka Cvijanovic’le görüşeceğini de ifade etti.

Gazete Anastasiadis’in, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in daveti üzerine, 9 Aralık’ta İspanya’nın Alicande kentinde düzenlenecek olan Avrupa Birliği (AB) üyesi Akdeniz Ülkeleri zirve toplantısına katılacağını da haber verdi.