Herkes başının çaresine bakacak

Bakan Pilli, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu.

Dr. Pilli, mali şartlar nedeniyle Lefkoşa’ya yapılması planlanan yeni hastane projesinin duraksadığını dile getirerek, Türkiye’nin kararlılığı ve desteğiyle projenin bitirileceğini, Girne ve Güzelyurt Hastanelerinin ise tamamlanacağını belirtti.

İlaç sıkıntısının şu an için en önemli sorun olduğuna vurgu yapan Sağlık Bakanı Ali Pilli, sorunun 2-3 hafta içerisinde çözüme kavuşmasını hedeflediklerini aktardı.

Devletin gücü sınırlı

Devletin her şeyi satın alabilecek bir güçte olmadığını da söyleyen Pilli, “Devletin alımlarını sınırlandıracağız. Bazı zor bulunabilen onkoloji ve diğer önemli ilaçları alacağız. Ancak geriye kalanın vatandaşlar tarafından eczaneden alınmasını istiyoruz. Eczacılarla da görüşeceğiz. Devletin her ilacı alabilmesi artık zor. Bu sistem vatandaşımızı mağdur ediyor” ifadelerini kullandı.

Sistemin dünyadaki örnekleri gibi uygulanması gerektiğine işaret eden Sağlık Bakanı Pilli, “İlaçta temel çözümü sağlamak lazım. Sigorta kapsamı, emekli kapsamı üzerinde çalışıyoruz. İlaçlar getiriyoruz, değişiyor, sonra hepsi elimizde kalıyor. Yeşil Reçete denetimini de yeniden düzenleyip, vatandaşımızın reçetesini, eczaneden almasını istiyoruz” dedi.