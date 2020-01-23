Yargısı Ağır Ceza’da 

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, “Karakeşliler” askeri birliği sorumluluğundaki arazi içerisinde, 1 kilo 100 gram “Hintkeneviri” ile 6 gram “Kokain” türü uyuşturucu maddeler ile askerler tarafından yakalanan Mustafa Fedai ile suç ortağı olduğu iddia edilen Qusai Al Mustafa, soruşturmalarının tamamlanmasına müteakip dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Narkotik Şube’de görevli polis memuru Gökhan Yıldırım, mahkemeye meseleyi aktardı. Yıldırım, 14 Ocak 2020 tarihinde, Karakeşliler bölüğüne ait arazi içerisinde, “Ayhan 4” adlı nöbet kulübesi yakınlarında devriye gezen askerler tarafından, zanlı 1 Mustafa Fedai’nin tespit edildiğini ve zanlının 10 metre kadar yanında bulunan çantanın incelendiğini ve şüpheli maddeler bulunmasına müteakip durumun Narkotik Şube’ye bildirildiğini söyledi.

Yıldırım, bölgeye giderek çantayı incelediklerini ve yeşil poşet içerisinde 1 kilo 100 gram ağırlığında “hintkeneviri” ile 6 gram ağırlığında “kokain” türü uyuşturucu madde ele geçirdiklerini aktardı.

Yıldırım, zanlı 1 Mustafa Fedai’nin, kendilerine verdiği gönüllü ifadesinde, 1 gram “kokain” türü uyuşturucu madde almak amacı ile 1 gün önce zanlı 2 Qusai Al Mustafa ile 500 TL karşılığında anlaştıklarını ve uyuşturucu almak üzere beraber bölgeye gittiklerini, ancak Qusai Mustafa’nın bölgeden ayrıldığını ve kendisinin bir kilo ağırlığındaki “hintkeneviri” türü uyuşturucu madde ile ilgisi olmadığını iddia ettiğini anlattı.

Ağır bir suç işlediler

Zanlı 2 Qusai Al Mustafa’nın da tespit edilerek gözaltına alındığını anımsatan Yıldırım, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi. Zanlıların methaldar oldukları suçun oldukça ciddi olduğuna dikkat çeken ve uyuşturucu miktarının külliyatlı olduğunu vurgulayan Yıldırım, zanlıların serbest kalması halinde yargılanmaktan kaçma ihtimalleri olduğunu ifade etti ve mahkemeden, zanlıların cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların, davaları görüşülünceye ve her halükarda 2 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.