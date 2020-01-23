‘Fuhuşa teşvikle’ suçlanıyor

Suna ERDEN
Lefkoşa’da bir eve gerçekleştirilen fuhuş baskınında üç kadını erkeklere pazarladığı tespit edilerek tutuklanan Cüneyt Tamavcı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.
Tamavcı’nın pazarladığı üç kadını Gazimağusa’dan getirtiği belirtilirken, fuhuş karşılığı erkeklerden kişi başına 500 lira alındığı öğrenildi.
Tamavcı, ‘fuhuşa teşvik’ ve ‘fahişelik yapılmasına yardımcı olma’ suçlarından teminata bağlandı.
Duruşmada iddiaları aktaran polis, 18 Ocak 2020 tarihinde saat 14.30 sıralarında bir ekip tarafından zanlının kaldığı yere baskın düzenlendiğini söyledi.
Polis, baskında evin yatak odasında para karşılığı kadınlarla birlikte olmak için bulunan 2 erkek şahıs ile fuhuş yapan 3 kadının tespit edildiğini ifade etti.
Polis memuru, yapılan soruşturma sonucu zanlı Tamavcı’nın evde tespit edilen üç kadını, erkelerle para karşılığında pazarladığını belirlediklerini kaydetti.
Şimdilik serbest
Polis, zanlının ‘fuhuşa teşvik’ ve ‘fahişelik yapılmasına yardımcı olma’ suçlarından tutuklandığını dile getirdi.
Soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının geriye kalan aşamada araştırmalara etki edemeyeceğini belirten polis, teminat talep etti.
Mahkeme, 3 bin TL nakit teminat yatırması ve 2 kefilin 60’ar bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşullarına bağlı olarak zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.
- [ ] serefsiz SERDAR DENKTASIN avradi banka hortumcucu kocan hirsizi MUGE BOYACI DENKTAS (yaniii salih boyacinin buyuk kizi)
serdar denktasin ve boyacilarin hortumladigi caldigi talan ettigi paralari hesaplarda kontrol eden muhasebeci.bir hatirlayalim 2000 yillarinda dombalakci serdar denktasin KKTC ye getirdigi mahkeme sirasinda bu ortagimiz bankayi 40 milyon dollara ortak olacak denilen adam meshur RALH V ESTEP sr
- [ ] uyanik dombalakci SERDAR DENKTAS +/- 80 MILYONu ucuruyor fonlayarak o tarihte 2000. Korku basiyo o arada SALIH BOYACI bagirmaya baslayinca iceri girince (fetocular devreye giriyor) bari yarisini kurtarim diye bu amerikali dedeyi kullaniyor bunlada kalmiyor dedeye RALPH V ESTEP e guvenmiyor birde Kadin peskes cekiyor kendi adamini OZANDAC EROLUN kizi GULSUN EROL-CITCI-ESTEPi veriyor paraciklar kontrol altinda olsun diye isi daha da ileriye goturerek muge boyaci denktas
- [ ] OZANDAC EROLUN kizi %5 GULSUN EROL_CITCI_ESTEP 90 sayindaki RALPH V ESTEP SR evlendiriliyor.
- [ ] yani devletimizden ve sahislardan calinan hortumlana paralar mallar bunlarin kontrolunun altinda KKTC de devletten calinan kocanlar bunlar tarafindan 3. 4. kisilere satiliyor.
- [ ] yani milletin malini talan ediyorlar.
- [ ] Ralph V Estep SR
The Ralph V. Estep Firm
508 Main St, Wilmington, DE 19804
bu adamin birde oglu var ayni isimli oda hirsizlik yolsuzluk talan hortum paralarinin hesabina bakiyor.
- [ ] Ralph V Estep JR
saggio accounting+ plus
102 sleepy hollow dr 202
Middletown de 19709