‘Fuhuşa teşvikle’ suçlanıyor

Suna ERDEN

Lefkoşa’da bir eve gerçekleştirilen fuhuş baskınında üç kadını erkeklere pazarladığı tespit edilerek tutuklanan Cüneyt Tamavcı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Tamavcı’nın pazarladığı üç kadını Gazimağusa’dan getirtiği belirtilirken, fuhuş karşılığı erkeklerden kişi başına 500 lira alındığı öğrenildi.

Tamavcı, ‘fuhuşa teşvik’ ve ‘fahişelik yapılmasına yardımcı olma’ suçlarından teminata bağlandı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 18 Ocak 2020 tarihinde saat 14.30 sıralarında bir ekip tarafından zanlının kaldığı yere baskın düzenlendiğini söyledi.

Polis, baskında evin yatak odasında para karşılığı kadınlarla birlikte olmak için bulunan 2 erkek şahıs ile fuhuş yapan 3 kadının tespit edildiğini ifade etti.

Polis memuru, yapılan soruşturma sonucu zanlı Tamavcı’nın evde tespit edilen üç kadını, erkelerle para karşılığında pazarladığını belirlediklerini kaydetti.

Şimdilik serbest

Polis, zanlının ‘fuhuşa teşvik’ ve ‘fahişelik yapılmasına yardımcı olma’ suçlarından tutuklandığını dile getirdi.

Soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının geriye kalan aşamada araştırmalara etki edemeyeceğini belirten polis, teminat talep etti.

Mahkeme, 3 bin TL nakit teminat yatırması ve 2 kefilin 60’ar bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşullarına bağlı olarak zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.



