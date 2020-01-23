AB’nin 5.ucuz ülkesi

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, son günlerde Güney Kıbrıs’ta akaryakıt zammıyla ilgili yaratılan karmaşanın gereksiz olduğunu ve Güney Kıbrıs’ın yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili, taşımacılıkta kullanım dışındaki tüm hedeflerinde başarıya ulaştığını açıkladı.

Alithia gazetesinin haberine göre, akaryakıta 5 sentlik zam yapılacağına dair söylentileri açıklığa kavuşturan Lakkotripis, yapılacak zammın 2-2,5 senti geçmeyeceğini ve yapılacak zamma rağmen, Güney Kıbrıs’ın akaryakıt fiyatlarında, AB ülkeleri arasında beşinci ucuz ülke olacağını söyledi.

Lakkotripis, yenilenebilir enerji kaynaklarında ulaşılamayan tek hedefin, bu enerjinin taşımacılıkta kullanılması olduğunu ve bunun, tüketiciye yansımayacağını belirtti.

Habere göre Lakkotripis, KKTC’den akaryakıt teminiyle ilgili bir soruya ise, bu konunun Rum Dışişleri Bakanlığı ile Gümrük Dairesi’nin yetki alanında olduğu ve onlarla tartışılması gerektiği yanıtını verdi.

Lakkotripis, Rum Yönetimi yeşil enerjiyle ilgili AB karşısındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye çalışırken, bunun KKTC için geçerli olmadığını kaydetti.