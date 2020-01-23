AB’nin 5.ucuz ülkesi

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, son günlerde Güney Kıbrıs’ta akaryakıt zammıyla ilgili yaratılan karmaşanın gereksiz olduğunu ve Güney Kıbrıs’ın yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili, taşımacılıkta kullanım dışındaki tüm hedeflerinde başarıya ulaştığını açıkladı.
Alithia gazetesinin haberine göre, akaryakıta 5 sentlik zam yapılacağına dair söylentileri açıklığa kavuşturan Lakkotripis, yapılacak zammın 2-2,5 senti geçmeyeceğini ve yapılacak zamma rağmen, Güney Kıbrıs’ın akaryakıt fiyatlarında, AB ülkeleri arasında beşinci ucuz ülke olacağını söyledi.
Lakkotripis, yenilenebilir enerji kaynaklarında ulaşılamayan tek hedefin, bu enerjinin taşımacılıkta kullanılması olduğunu ve bunun, tüketiciye yansımayacağını belirtti.
Habere göre Lakkotripis, KKTC’den akaryakıt teminiyle ilgili bir soruya ise, bu konunun Rum Dışişleri Bakanlığı ile Gümrük Dairesi’nin yetki alanında olduğu ve onlarla tartışılması gerektiği yanıtını verdi.
Lakkotripis, Rum Yönetimi yeşil enerjiyle ilgili AB karşısındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye çalışırken, bunun KKTC için geçerli olmadığını kaydetti.
Ozlem ozogmen boyaci salihhin HIRSIZ ex geliniii mustafa boyacinin ex avradiiii - 1 saniye Önce Ozlem ozogmen boyaci salihhin HIRSIZ ex geliniii mustafa boyacinin ex avradiiii - OZANDAC EROLUN KIZI %5 GULSUN EROL CITCI ESTEP HIRSIZ boyacinin hortumlanan paranin muhasebecisi - kktc de bu kadar mal okuz salak hayasiz serefsiz oldugunuz surece bizde bakin "İsviçre'deymiş gibi yaşayıp Amerika'daymışız gibi harcıyoruz boyleee polis subayligi benim tosun oglumu durduramaz arayamaz her turlu yasakli mali kisiyi parayi tasiriz ayni rahmetli abim gibi(kokain - smuggling) boyleee Kanun belrleyiciler bize dava acamaz dokunamazlar tipki salih boyaci hapisanede yatirtmadigimiz gibi boyleeeee biz devletin butun kurumlarini kole olarak kullaniriz ailecek muge- mine- tosuncuk- mahrancik-mustafacik-ozlemcik ozogmen- tosun oglumun gayin babasi avradi anasi butun bakanliklarda odeme yapmayik ustune mal mulk calar talan ederik.Boyleeee Sana aliene hangi serefsiz hayasiz vatan haini hizmet eder boyleeee Yani burasi bizzim cifligimizdir dersin boyleeeee Serdar denktas efendi senin baban bu ulkede calisti maasini aldi. ahamda tam boyleeeee Burasi krallik degil yavru kus gercek mucahit de rahmetli DR,FAZIL KUCUKTUR. Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun onla beraber sehitlerimize de. aham da tam bir saygi. boyleee Sen ve eniklerin avradin burun bokusunuz insanligin yuzkarasi gelmis gecmis insanligin kktc nin tc nin basina bela olmus bi pisliksiniz ve caldiginiz talan ettiginiz fonlayip hortumladiginiz mallari kocanlari devletimize ve sahislara faiziyle iade edeceksiniz. tam da booyyyleeeee 90 yasinda dede The Ralph V. Estep Firm 508 Main St, Wilmington, DE 19804, usa serdar denktas muge noyaci denktas muhasebicisi basinada gulsun erol-citci-estep oturtmus bu serefsizler. boyleeeee Susaan konusmam desene dutarim kendimi kalleciyim boynum donmuyor turbunlere oynuyorum etik buskivusu way beeee bi konus laaa kus beyninle millete devlete dombalak mi attiracani zannettin sen laaan. lavuuukkk zoytari paralari malaria getirecen ucarin kacarin yok boyleeee Hele bide kredi kartlari var bunlarin herbirinde numaralari ayni yere gider bide baksan ceplerinde garsona verecek paralari yok boyleeeeeee arkasi yarin kocan mugecim seni hasretle kucakliyorum canim serdarcik yurtdisinda millete dombalakmi attirin ozgurgunu kurtaracak misin vay beee serdar hortumu anlatir bak yedigin boklari sonra.