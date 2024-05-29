KKTC’de geçen hafta meydana gelen 67 trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, 20-26 Mayıs tarihleri arasında meydana gelen kazaların 11’i yaralanma, 56’sı ise hasarla sonuçlandı.

Trafik kazalarının 19'u süratli araç kullanmak, 14'ü dikkatsiz sürüş yapmak, 12'si kavşakta durmamak, 13'ü yakın takip ve 9'u ise diğer nedenlere bağlı olarak meydana geldi. Kazalar sonucu toplam 4 milyon 254 bin TL'lik hasar tespit edildi. Kazaların 23'ü Lefkoşa, 17'si Gazimağusa ve Girne, 7'si Güzelyurt ve 3'ü İskelede oldu.