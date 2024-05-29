O zaman git

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Dereboyu bölgesinde birlikte oyun oynayan biri 6, diğeri 7 yaşındaki 2 kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunan ve adada kaçak yaşadığı belirlenen 49 yaşındaki inşaat işçisi Oktay Tokgöz, dünkü duruşmada yaptığının iğrenç bir suç olduğunu söylemekle birlikte bunu alkole bağladı. Tokgöz “Burada her yerde içki içilmesi serbest. Aslında yasaklansa böyle suçlar işlenmez” dedi.

“Özrünüz kabahatinden büyük” diyerek sanığa sert tepki gösteren yargıç “O zaman yasak olan ülkelere gidin” dedi. Duruşma sonrasında Oktay Tokgöz’ün 3 ay içerisinde cezaevine gönderilmesi kararlaştırıldı. Bu arada sanığın 204 gün süreyle kaçak vaziyette bir inşaatta çalıştığı belirlendiği halde, ilgili şirket hakkında ne tür işlem yapıldığı bilinmiyor.

Oyun oynayan küçük kızları taciz etti

Mahkemede olguları aktaran polis, olayın 15 Mayıs 2024 tarihinde saat 18.30 sıralarında Osman Pasa Caddesi üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının önce 6 yaşındaki kız çocuğunun beline sarılıp sol yanağını yaladığını, akabinde 7 yaşındaki kız çocuğunun her iki yanağını yalayarak eli karın bölgesi ve cinsel organını okşayarak, cinsel istismar suçunu işlediğini belirtti.

Polis memuru, şikayetin 16 Mayıs tarihinde yapıldığını, zanlının Surlariçi'nde tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis, olay mahallindeki kameraların incelendiğini, olay öncesi, anı ve sonrasının çok net görüldüğünü açıkladı.

Polis, tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatılan zanlının 25 Ekim 2023 tarihinden itibaren yakalandığı 16 Mayıs’a kadar 204 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, meseleyle ilgili kız çocuklarının ifadelerinin sosyal hizmet görevlileri eşliğinde alındığını söyledi.

Polis, zanlının 3 kez mahkemeye çıkarılarak, hakkında toplam 13 gün tutukluktuk emri alındığını, bu süre içerisinde Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden kontrolden geçirildiğini ancak ceza-i ehliyetinin olup olmadığına dair raporu henüz almadıklarını belirtti.

Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, işlenen suçların ağır ceza mahkemesi kapsamına girdiğini ifade ederek, tutuklu yargı talep etti.

Savunması pes dedirtti

Polisin ardından söz hakkı alan zanlı işlediği suçları alkol ve sigaraya bağladı. Zanlı, “4 çocuğum var. 50 yaşındayım, bu yaşa kadar suç işlemedim ama Kıbrıs’a gelince alkol ve sigara içmeye başladım. Pişmanın, ne kadar pişman olsam da işlediğim iğrenç suçu örtmez. Ama burada her yerde içki içiliyor, serbest, aslında yasaklansa böyle suçlar işlenmez ”diyerek, savunma yaptı.

Duruşmaya bakan Yargıç, zanlının bu beyanı üzerine “Özrünüz kabahatinden büyük. O zaman yasak olan ülkelere gidin” dedi.

Yargıç, sanığın 3 ayı geçmeyecek süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.