Samuel cezaevine gönderildi

Ülkede kaçak yaşam süren Samuel Mawuye, Haspolat’ta faaliyet gösteren Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi kampüsü içerisinde tespit edilerek, tutuklandı.

Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Karakolunda görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 24 Mayıs 2024 tarihinde saat 20.30 sıralarında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi kampüsü içerisinde polis tarafından yapılan kontrolde tespit edildiğini söyledi.

Polis, yapılan muhaceret araştırmasında zanlının 30 Eylül 2023 tarihinden itibaren 178 gün KKTC'de ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini ve suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, Muhaceret Dairesinden yapılan soruşturmada ve temin edilen ifadede zanlının ülkede ikamet izinsiz olduğunun teyit edildiğini açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının davaları görülünceye değin 20 günü geçmeyen süre ile cezaevinde tutuklu kalmasını etti.