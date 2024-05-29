Eyleme devam

-Ömer KADİROĞLU-Hamit ER

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile Hükümet yetkililerinin toplantısında uzlaşı sağlanamadı. Birlik, dokuz gündür sürdürdüğü eylemlerine devam edecek. Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin, hükümetin hayvancılık politikalarını protesto etmek için Lefkoşa’da düzenlediği eylem dün de devam etti. Eylemciler, sabah saatlerinde yeniden Başbakanlık önünde toplanmaya başladı. Polis Başbakanlık önünde hazır beklerken, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Başbakanlık önünde basına yaptığı açıklamada “Süreci birlikte göreceğiz. 3-5 saat içinde her şey belli olacak. Görüşme olabilir ya da olmayabilir. Eylem devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

Toplantıdan uzlaşı çıkmadı

Daha sonra eylem yapan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği yetkilileri Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda hükümet yetkilileriyle bir araya geldi. Toplantıya, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Maliye Bakanı Özdemir Berova katıldı. Toplantıda, bakanlar 3 kere makam odasına geçerek kendi aralarında değerlendirme yaptı. Naimoğulları, hayvancıları bir ay canlı hayvan satışını durdurma kararına uymaya çağırdı. Toplantının ardından bakanlık önünde açıklama Naimoğulları, hükümet yetkililerinin anlayışının yanlış olduğunu kaydederek, “Bu anlayışla hiçbir yere varamayız.” dedi. “Hiçbir konuda uzlaşı yoktur, eylem devam ediyor” diyen Naimoğulları, çözüm bulunması için toplantıda her yolu denediklerini söyledi. Naimoğulları, “İçimizden biri olan Hüseyin Çavuş, Ekonomi Bakanından daha katı davrandı.” diyerek, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş'a sitem etti. Naimoğulları, bundan sonra izleyecekleri yolu ve eylemlerinin ne şekilde devam edeceğini kendi aralarında değerlendireceklerini de belirtti. Bir ay süreyle canlı hayvan satışını durdurma kararı aldıklarını da hatırlatan Naimoğulları, hayvancıları bu karara uymaya çağırdı.