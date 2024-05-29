‘Toplumdan koptum’

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da eşiyle tartışan Abdülkadür Aktürk’ün 32 yaşındaki genç kadını süpürge değneğiyle darp ettiği iddia edildi. Şikayet üzerine tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının, 2020 yılından bu yana 4 kez daha eşine karşı şiddet uyguladığı ve davalarında hazır bulunmadığı açıklandı. Zanlı ise son 5 aydır ormanda yaşadığı için davalarında hazır bulunmadığını öne sürdü. Zanlı, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi gördüğünü de söyledi.

Polis olguları aktardı

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Emin Coşkun, zanlının, 27 Mayıs 2024 tarihinde saat 13.30 sıralarında, Baykal Mahallesi’ndeki, ikametgahları içerisinde tartıştığı eşinin önce ensesini sıktığını ardından süpürge değneğiyle beline 2 kez vurarak darp ettiğini açıkladı. Zanlının, 2020 yılından bu yana askıda 4 benzeri davasının olduğunu belirten polis, hiçbir davasında hazır bulunmadığını belirtti. Polis, zanlının, ıspat-ı vücut dahi yapmadığını belirterek, davaları görüşülünceye kadar Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

“5 aydır ormanda yaşıyorum”

Mahkemede söz alan zanlı, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi gördüğünü belirterek, “5 ay önce tedavim bitti, ancak kendimi toplumdan soyutladım ve Kantara Ormanlarında yaşadım. Davalarımdan kaçmayacağım teminatla serbest kalmak istiyorum” şeklinde konuştu. Mahkeme, zanlının bir ayı geçmemek şartıyla, hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.