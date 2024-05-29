Uyarıları dikkate alan yok

Polis, 1 Ocak’tan 26 Mayıs’a kadar 7 bin 312 sürücünün, 20-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında ise bin 51 sürücünün sürüş esnasında cep telefonu kullandığı için rapor edildiğini bildirdi.

Polis, sürüş esnasında cep telefonu kullanma yasağını hatırlatırken, bu suçu işleyen sürücülere 2 bin 758 TL ceza kesiliyor. Ayrıca 15 ceza puanı uygulanıyor.

Polis Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yapılan rutin trafik denetimlerinde sürücülerin birçok trafik kuralını ihlal ettiğinin tespit edildiği ve denetim sonuçlarının kamuoyu ile paylaşıldığı belirtildi.

5 ayda 7 bin 312, bir haftada bin 51 sürücü

Polis, 20-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında cep telefonu kullandığı tespit edilen bin 51 araç sürücüsünün rapor edildiği bildirildi.

Polis, 1 Ocak-26 Mayıs tarihleri arasında ise sürüş esnasında cep telefonu kullandığı tespit edilen 7 bin 312 araç sürücüsünün rapor edildiğini belirtti.

Polisten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Sürücülerimize hatırlatmak isteriz ki; sürüş esnasında cep telefonu kullanma yasağı, sadece telefonu kulağa götürerek konuşmak değil, aynı zamanda hoparlör, kulaklık veya bluetooth üzerinden yapılan konuşmaları veya telefonda mesaj yazmak, bir şeyler izlemek gibi davranışları da kapsamaktadır. Bu yasağın temel dayanağı, sürüş esnasında cep telefonu kullanan bir kişinin dikkatini büyük oranda telefondaki eyleme veya konuşmaya vereceğinden, yoldaki tehlikeler ile uyarıcı levha ve işaretlerin neredeyse üçte birini fark edemeyip, gereken tepkiyi verememesi sonucu trafik kazasının kaçınılmaz hale gelmesidir. Trafikte polis denetimlerinin her konuda devam edeceğini hatırlatır, tüm sürücüleri trafik kurallarına uyarak kazaların önlenmesinde katkı sağlayamaya davet ederiz.”