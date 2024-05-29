Adam çıktı kadın girdi

Eşini tecavüzle suçlayıp, 9 ay cezaevinde tutuklu kalmasına, adaleti ve polisi boş yere meşgul eden

Elmas Sayar hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde “Yalan yere tanıklık yapma, tanıkların çelişik ifade vermesi ve yalan yere yemin verme” suçlarından yargılanan sanık 2 yıl hapse mahkum edildi.

Kararı okuyan yargıç, sanığın 12 Mart 2024 tarihinde Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi huzuruna çıktığını, kendisini aldattığını düşündüğü için ve kıskançlık nedeniyle eşine iftira attığını söylediğini aktardı. Yargıç, durumun aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesi Başkanı tarafından yazılı olarak bildirildiğini ve sanığın tutuklandığını açıkladı. Ağır ceza yargıcı, sanığın ifadesi nedeniyle eşinin 9 ay hükümsüz tutuklu olarak, cezaevinde kaldığını, ayrıca yalan yere yeminli beyan vererek, mahkemeden koruma emri temin ettiğini belirtti.

Yargıç, sanığın işlediği suçların adaletin yürütülmesini engelleyici suçlar olduğunu kaydetti.

Sanığın cinsel tecavüz gibi ağır bir suçlamayla eşini zan altında bırakıp, boş yere cezaevinde tutuklu kalmasına neden olmasının yanı sıra, mahkemeye ve polise yalan ifade vererek, adaletin boş yere meşgul esilmesine, kamu kaynaklarının boş yere kullanılmasına neden olduğunu söyledi.

Sanığın avukatının, müvekkilinin eşiyle bir husumeti kalmadığını söylediğini ifade eden Yargıç, “Bu sadece eşiyle alakalı işlenen bir suç değildir. Polis ve mahkemelerin vakti çalınmış, kamu kaynakları boş yere heba olmuştur” dedi.

Yargıç, tüm olguları değerlendirdiklerini, sanığın 2 çocuk annesi ve 27 yaşında sabıkasız oluşunu dikkate aldıklarını belirterek, 2 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2024, 10:07