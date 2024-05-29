İfadesi araştırılacak

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan iş insanı Tekin Arhun’un duruşmasında önceki gün tanık olarak dinlenen şoförü Yılmaz Cefa polise verdiği ifadeyle çelişen beyanlarda bulununca tutuklanarak, “Yalan yere tanıklık yapmak” suçlamasıyla dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polis memuru, 27 Mayıs 2024 tarihinde, saat 15:00 raddelerinde, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmekte olan "resmi evrak sahteleme, sahtelenmiş evrağı tedavüle sürme ve sahtekârlıkla kayıt temini" meselesi ile ilgili duruşma esnasında tanık olarak sorgulanan zanlınn, polise verdiği yazılı ifadesine uymayan ve çelişki teşkil edecek şekilde şahadet vererek, adaletin tecellisine engel olup, Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi tarafından muasır tanık olarak ilan edildiğini anlattı. Polis, aynı gün, zanlının derdest emri gereği tutuklandığını belirterek, zanlının duruşma esnasında vermiş olduğu çelişki teşkil eden şahadetin ses kayıtlarının mukayyitlikten temin edileceğini kaydetti. Polis memuru, ağır ceza mahkemesindeki tutanakların inceleneceğini, yeni tanıkların ortaya çıkabileceğini söyledi. Polis, zanlının serbest kalması halinde tanıklara müdahale edebileceğini söyledi. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, temin edilmesi gereken evraklar, alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek, 3 gün süre istedi.

Mahkeme, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Zanlının tutuklanma nedeni

Zanlı önceki gün ağır ceza mahkemesinde ifade verirken, savcı, bu davanın açılmasına neden olan ilgili raporu almak için duruşma salonu kapısında bekleyip beklemediğini ve ilgili raporu Capital Banka götürüp fotokopi çekip çekmediğini sordu. Zanlı, Arhun’u her zaman arabasının yanında ya da içinde beklediğini, ilgili evrakı ilk kez gördüğünü ve fotokopi çekmediğini söyledi. Savcı, ilgili raporda parmak izlerinin çıktığını söylemesi üzerine zanlı, Capital Bank’la ilgili tüm evraklara dokunabilmiş olacağını söyleyerek, bu evrakı özellikle almadığını belirtti. Savcı, ilgili evrakı Turizm Planlama Dairesi’ne götürüp götürmediğini sordu, zanlı buna “Hayır götürmedim” cevabını verdi. Savcı, zanlının konuyla ilgili verdiği ifadesinde böyle söylemediğini belirterek, düşman tanık ilan etti.